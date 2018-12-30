Fenerbahçe'de hedef: Leandro Pereira
Fenerbahçe gol sorununu çözmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Masaya son olarak Chapecoense'de forma giyen Leonardo Pereira'nın adı geldi.
30 Aralık 2018 Pazar, 10:00:30
Güncelleme: 10:01:12
Fenerbahçe'de forvet transferi için düğmeye basıldı.
Slimani'nin gönderilmesi planlanırken Soldado'nun formsuz Frey'in ise ne zaman döneceğinin belli olmaması Ersun Yanal'ı düşündürüyor.
Deneyimli teknik adam, affedilmesini istediği Aatıf'ı ligin ikinci yarısında bu bölgede kullanmayı düşünebilir.
Ancak yine de bitiriciliği yüksek bir forvet isteyen Yanal için yönetim bu özelliğiyle ön plana çıkan bir golcü için temaslara başladı.
Fenerbahçe'de bu doğrultuda daha önce de gündeme gelen forvet Leandro Pereira ismi ağırlık kazanmaya başladı.