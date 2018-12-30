Fenerbahçe'de hedef: Leandro Pereira

Fenerbahçe gol sorununu çözmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Masaya son olarak Chapecoense'de forma giyen Leonardo Pereira'nın adı geldi.

30 Aralık 2018 Pazar, 10:00:30 Güncelleme: 10:01:12
Fenerbahçe'de hedef: Leandro Pereira

Fenerbahçe'de forvet transferi için düğmeye basıldı.

Fenerbahçe'de hedef: Leandro Pereira

Slimani'nin gönderilmesi planlanırken Soldado'nun formsuz Frey'in ise ne zaman döneceğinin belli olmaması Ersun Yanal'ı düşündürüyor.

Fenerbahçe'de hedef: Leandro Pereira

Deneyimli teknik adam, affedilmesini istediği Aatıf'ı ligin ikinci yarısında bu bölgede kullanmayı düşünebilir.

Fenerbahçe'de hedef: Leandro Pereira

Ancak yine de bitiriciliği yüksek bir forvet isteyen Yanal için yönetim bu özelliğiyle ön plana çıkan bir golcü için temaslara başladı.

Fenerbahçe'de hedef: Leandro Pereira

Fenerbahçe'de bu doğrultuda daha önce de gündeme gelen forvet Leandro Pereira ismi ağırlık kazanmaya başladı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Dimitrios Pelkas Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
Dimitrios Pelkas Fenerbahçe için İstanbul'a geldi