Fenerbahçe'de hedef Avrupa! İşte Fenerbahçe - Olympiakos maçı muhtemel 11'leri...
Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe'de gözler Avrupa'ya çevrildi. UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda evinde Olympiakos'u ağırlayacak sarı-lacivertliler, kazanarak bir üst tura çıkmak için avantaj yakalamak istiyor. Karşılaşma öncesi Mesut Özil ve Serdar Aziz'den gelen haberlerle sarsılan sarı-lacivertli ekipte Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın kafasındaki 11'i netleştirdiği öğrenildi. İşte Fenerbahçe - Olympiakos maçı muhtemel 11'leri...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. İlk hafta deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Olympiakos'u devirerek ilk galibiyetini almak istiyor. Kanarya galip gelmesi halinde, Antwerp- Frankfurt maçının sonucuna göre grupta liderliğe yükselebilecek. İlk maçında Royal Antwerp'i 2-1 yenen Olympiakos ilk haftayı zirvede tamamlamıştı.
KANARYA'DA 9 EKSİK
Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan ancak takımla çalışmalarda yer almayan İrfan Can, Nazım ve Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları süren Serdar Aziz ve Tisserand forma giyemeyecek. UEFA listesinde olmayan Crespo, Burak ve Serdar Dursun da kadroda yok. Gribal enfeksiyon geçiren Mesut Özil de dünkü çalışmada yer almadı.
AVRUPA FATİHİ PEREIRA
Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin başında 20. Avrupa kupası maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Portekizli hoca yönetimindeki 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 26 kez fileleri havalandırırken, kalesinde ise 21 gol gördü.
İŞTE FENERBAHÇE-OLYMPIAKOS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ