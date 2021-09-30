Fenerbahçe’de hedef Avrupa! İşte Fenerbahçe - Olympiakos maçı muhtemel 11’leri...

KANARYA'DA 9 EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan ancak takımla çalışmalarda yer almayan İrfan Can, Nazım ve Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları süren Serdar Aziz ve Tisserand forma giyemeyecek. UEFA listesinde olmayan Crespo, Burak ve Serdar Dursun da kadroda yok. Gribal enfeksiyon geçiren Mesut Özil de dünkü çalışmada yer almadı.