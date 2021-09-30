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Barcelona'ya transfer olan Emre Demir İtalya'da manşetlerde

Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Türk futbolcuların arasına Emre Demir de eklendi. İtalyan medyası, genç yaşta keşfedilip Avrupa devlerinden Barcelona ile anlaşan Yukatel Kayserispor'un 17 yaşındaki futbolcusu Emre Demir'e geniş yer ayırdı.

30.09.2021 09:43 - Son Güncelleme: 30.09.2021 09:47
Barcelona’ya transfer olan Emre Demir İtalya’da manşetlerde

İtalyan medyası, genç yaşta keşfedilip Avrupa devlerinden Barcelona ile anlaşan Yukatel Kayserispor'un 17 yaşındaki futbolcusu Emre Demir'e geniş yer ayırdı.

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Barcelona’ya transfer olan Emre Demir İtalya’da manşetlerde

Son dönemlerde Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder gibi oyuncular Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyerken, bunların arasına Emre Demir de eklendi.

Barcelona’ya transfer olan Emre Demir İtalya’da manşetlerde

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Demir'in Barcelona'ya transferinde kendisine Süper Lig'de forma şansı veren Kayserispor ve teknik direktörü Hikmet Karaman'nın önemli katkısı olduğu belirtildi.

Barcelona’ya transfer olan Emre Demir İtalya’da manşetlerde

Haberlerde, Kayserispor Teknik Direktörü Karaman'ın önemli teknik adamlardan biri olduğu ve özellikle gençlere yönelik yatırımları ve onları değerlendirme konusunda önemli vizyona sahip olduğu vurgulandı.

Barcelona’ya transfer olan Emre Demir İtalya’da manşetlerde

İtalyan basını ayrıca, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın da Türkiye'nin başarılı iş insanlarından biri olduğu ve bir futbol takımının ilk kadın başkanı olduğuna dikkati çekti.

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