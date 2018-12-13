Fenerbahçe'de flaş Tolga Ciğerci kararı!

Sarı-Lacivertliler'de henüz forma şansı bulamayan Tolga Ciğerci için flaş bir karar alındı. Sarı lacivertli ekipte Tolga Ciğerci ile sürpriz bir karar çıktı. Sakatlığı sebebiyle ilk yarı forma giyemeyen Tolga'nın sahalara dönmesi beklenenden uzun süreceği ortaya çıktı. Skorer'in haberine göre yönetim bu nedenle, futbolcu ile yolları ayırıp listeye yeni bir isim yazmayı planlıyor. Tolga Ciğerci, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladıktan hemen sonra tedavisi için Almanya'ya gitmişti. Ciğerci, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenmişti.