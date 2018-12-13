Fenerbahçe'de flaş Tolga Ciğerci kararı!

Sarı-Lacivertliler'de henüz forma şansı bulamayan Tolga Ciğerci için flaş bir karar alındı.

13 Aralık 2018 Perşembe, 10:29:01
Fenerbahçe'de flaş Tolga Ciğerci kararı!

Sarı lacivertli ekipte Tolga Ciğerci ile sürpriz bir karar çıktı.

Fenerbahçe'de flaş Tolga Ciğerci kararı!

Sakatlığı sebebiyle ilk yarı forma giyemeyen Tolga'nın sahalara dönmesi beklenenden uzun süreceği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de flaş Tolga Ciğerci kararı!

Skorer'in haberine göre yönetim bu nedenle, futbolcu ile yolları ayırıp listeye yeni bir isim yazmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de flaş Tolga Ciğerci kararı!

Tolga Ciğerci, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladıktan hemen sonra tedavisi için Almanya'ya gitmişti.

Fenerbahçe'de flaş Tolga Ciğerci kararı!

Ciğerci, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenmişti.

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