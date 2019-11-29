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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Devre arası eski takımına dönüyor | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren ve bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte takviye yapılacak noktalar belirlenirken, beklenmedik bir şekilde 2 isimle de yolların ayrılacağı öğrenildi.

29.11.2019 12:06 - Son Güncelleme: 29.11.2019 12:06
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Devre arası eski takımına dönüyor | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Süper Lig'de bomba gibi bir giriş yaptıktan sonra istikrarsız bir profil çizen ve 12 hafta sonunda topladığı 21 puanla lider Sivasspor'un 3 puan gerisinde 4. sırada yer alan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Devre arası eski takımına dönüyor | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Ocak ayında başta sol bek olmak üzere birkaç takviye yaparak sezonu zirvede tamamlamak isteyen sarı-lacivertlilerin adı Aleksandar Kolarov, Dario Melnjak, Vitalii Mykolenko, İrfan Can Kahveci, Edin Visca ve Simon Kjaer gibi isimlerle anılıyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Devre arası eski takımına dönüyor | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Kanarya'da oyuncu arayışları sürerken, sportif direktör Damien Comolli yaptığı açıklamada transfer çalışmaları ve ocak ayında takımdan ayrılacağı konuşulan Adil Rami'nin durumu ile ilgili bilgi verdi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Devre arası eski takımına dönüyor | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

"RAMI'NIN KONTRATINDA FESİH MADDESİ YOK"
Kulüp televizyonuna konuşan Fransız futbol adamı Rami ile ilgili yapılan ayrılık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söylerken, "Aslında son zamanlarda Adil Rami ile ilgili bir şeyler okudum. Kontratında bir madde olduğunu ve bu maddeye göre biz ocak ayında kendisinin kontratını feshedip yollarımızı ayıracağımıza dair şeyler okudum."

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Devre arası eski takımına dönüyor | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

"Bu haberlere dair çok fazla detay almadık. Tek duyduğum kısmı buydu ama tamamen dedikodu ve tamamen yanlış bilgi. Herhangi bir gerçeklik payı yok."

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