Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Devre arası eski takımına dönüyor | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren ve bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte takviye yapılacak noktalar belirlenirken, beklenmedik bir şekilde 2 isimle de yolların ayrılacağı öğrenildi.
29.11.2019 12:06
- Son Güncelleme: 29.11.2019 12:06
"RAMI'NIN KONTRATINDA FESİH MADDESİ YOK"
Kulüp televizyonuna konuşan Fransız futbol adamı Rami ile ilgili yapılan ayrılık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söylerken, "Aslında son zamanlarda Adil Rami ile ilgili bir şeyler okudum. Kontratında bir madde olduğunu ve bu maddeye göre biz ocak ayında kendisinin kontratını feshedip yollarımızı ayıracağımıza dair şeyler okudum."
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