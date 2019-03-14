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Fenerbahçe'de Ersun Yanal depremi! Yollar ayrılıyor

Ligdeki kötü gidişat sonrası Ersun Yanal'ı göreve getiren Ali Koç'un yeni sezona Yanal ile başlamayacağı öğrenildi. Ali Koç'un Jorge Jesus ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve yeni sezonda kulübü ona teslim edeceği iddia edildi.

14.03.2019 15:35 - Son Güncelleme: 14.03.2019 15:41
Fenerbahçe'de Ersun Yanal depremi! Yollar ayrılıyor

Ligde çıktığı 10 maçta sadece 3 galibiyet alan ve ilerisi için umut vermeyen Ersun Yanal'ı uzun vadede düşünmeyen Ali Koç'un bu sefer kalitesini ispat etmiş tartışılmayacak bir hocayı takımın başına getirmeyi planladığı bildirilirken, Koç'un hedefindeki ilk ismin Jorge Jesus olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal depremi! Yollar ayrılıyor

Ali Koç, Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz yönetimiyle birlikte radikal bir karar alarak Aykut Kocaman'a teşekkür edip Phillip Cocu'yla anlaşmaya varmıştı.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal depremi! Yollar ayrılıyor

Koç, Hollandalı teknik adama 10 hafta dayanabilirken, camia ve taraftarların inanılmaz baskısı Ali Koç'u Ersun Yanal tercihine itmesine neden olmuştu.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal depremi! Yollar ayrılıyor

JORGE JESUS 5 MİLYON EURO İSTEDİ
Akşam'da yer alan habere göre; Son olarak Al Hilal takımında çalışan ve 30 Ocak'ta Arabistan kulübüyle yollarını ayıran Jorge Jesus için girişimlere başlayan Ali Koç'un tecrübeli teknik adamın avukatı Hugo Vaz Serra ile masaya oturduğu ifade edilirken, Jesus'un avukatının Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon euro istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal depremi! Yollar ayrılıyor

Önümüzdeki sezon takımı baştan aşağı değiştirecek olan Ali Koç'un anahtarları Jorge Jesus gibi bir teknik adama teslim etmeyi istediği anlaşılırken, Fenerbahçe'nin 64 yaşındaki çalıştırıcıyla görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal depremi! Yollar ayrılıyor
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