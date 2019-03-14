Fenerbahçe'de Ersun Yanal depremi! Yollar ayrılıyor
Ligdeki kötü gidişat sonrası Ersun Yanal'ı göreve getiren Ali Koç'un yeni sezona Yanal ile başlamayacağı öğrenildi. Ali Koç'un Jorge Jesus ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve yeni sezonda kulübü ona teslim edeceği iddia edildi.
14.03.2019 15:35
- Son Güncelleme: 14.03.2019 15:41
JORGE JESUS 5 MİLYON EURO İSTEDİ
Akşam'da yer alan habere göre; Son olarak Al Hilal takımında çalışan ve 30 Ocak'ta Arabistan kulübüyle yollarını ayıran Jorge Jesus için girişimlere başlayan Ali Koç'un tecrübeli teknik adamın avukatı Hugo Vaz Serra ile masaya oturduğu ifade edilirken, Jesus'un avukatının Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon euro istediği öğrenildi.
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