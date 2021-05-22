'Ben size fazlayım' dedi transferin kıyısından dönüldü! Taraftarın günlerce beklediği o isim meğer...

Her transfer döneminde olduğu gibi taraftarlar bir beklenti içerisine giriyor. Taraftarı oldukları takımların eksikleri bir yana, bir yıldızın kadroya dahil olması da isteniyor... Kulüpler buna göre transfer çalışmalarını yürütüyor, hali hazırda olan oyuncuları ile yollarını ayırıyor veya yeni futbolcuları kadrosuna katıyor. Oldukça meşakatli bir süreç. Ancak gelin görün ki bu süreç saçma sapan sebeplerden ötürü tek çırpıda heba olabiliyor. Tıpkı birazdan göreceğiniz gibi. Okuyacaklarınıza çok şaşıracaksınız.

22.05.2021 16:43 - Son Güncelleme: 22.05.2021 16:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





