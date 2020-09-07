Fenerbahçe'de büyük tehlike! O isimler kadro dışı kalabilir
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de hiç hesapta olmayan bir tehlike ortaya çıktı. Federasyonun belirlediği kurallara göre sarı-lacivertliler kadrosuna altyapıdan 4 oyuncuyu yazmak zorunda. Şu anda kadrosunda 27 isim bulunan Fenerbahçe, 4 transfer daha yapması durumunda kadrosuna 7 ismi dahil demeyecek. Peki Erol Bulut hangi isimleri kadro dışı bırakacak? İşte detaylar...
07.09.2020 10:14
- Son Güncelleme: 07.09.2020 10:14
MURAT SAĞLAM DA SALLANTIDA
Sabah'ın haberine göre 6 futbolcu TFF listesi dışında kalacak ve resmi maç oynayamayacak. Tüm transferlerin yapılması durumunda Fenerbahçe'de kadronun dışında kalacak isimlerin, Zanka, Dirar, Zajc, Rodrigues, Frey ve Allahyar olması bekleniyor. 3 değil 4 takviye yapılması durumunda ise Murat Sağlam TFF kadrosu dışında kalacak.
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