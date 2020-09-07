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Fenerbahçe'de büyük tehlike! O isimler kadro dışı kalabilir

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de hiç hesapta olmayan bir tehlike ortaya çıktı. Federasyonun belirlediği kurallara göre sarı-lacivertliler kadrosuna altyapıdan 4 oyuncuyu yazmak zorunda. Şu anda kadrosunda 27 isim bulunan Fenerbahçe, 4 transfer daha yapması durumunda kadrosuna 7 ismi dahil demeyecek. Peki Erol Bulut hangi isimleri kadro dışı bırakacak? İşte detaylar...

07.09.2020 10:14 - Son Güncelleme: 07.09.2020 10:14
Fenerbahçe'de büyük tehlike! O isimler kadro dışı kalabilir

Fenerbahçe'de hesapta olmayan gelişmeler yaşanıyor. Sözleşmeleri biten Hasan Ali, Mehmet Ekici, Isla gitti. Alper, Mevlüt ve Tolgay'ın sözleşmeleri feshedildi. Vedat Muriqi, Lazio'ya satıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de büyük tehlike! O isimler kadro dışı kalabilir

Buna rağmen ligin başlamasına 4 gün kala kadroda fazlalık var. Fenerbahçe, TFF'ye lig için 4'ü altyapı olmak üzere toplam 28 futbolcu bildirecek. 24 kişilik kontenjan için 27 futbolcu bulunuyor.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! O isimler kadro dışı kalabilir

Fenerbahçe stoper, sağ bek, kanat ve santrfor transferiyle 4 takviye daha yapmayı düşünüyor. Bu transferler gelirse, toplam fazlalık sayısı 6 olacak.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! O isimler kadro dışı kalabilir

MURAT SAĞLAM DA SALLANTIDA
Sabah'ın haberine göre 6 futbolcu TFF listesi dışında kalacak ve resmi maç oynayamayacak. Tüm transferlerin yapılması durumunda Fenerbahçe'de kadronun dışında kalacak isimlerin, Zanka, Dirar, Zajc, Rodrigues, Frey ve Allahyar olması bekleniyor. 3 değil 4 takviye yapılması durumunda ise Murat Sağlam TFF kadrosu dışında kalacak.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! O isimler kadro dışı kalabilir

LİSTE İÇİN SON DURUM

KALE: Altay, Harun

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