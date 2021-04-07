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Fenerbahçe'de 7 isim yolcu! Emre Belözoğlu biletlerini kesti

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Denizlispor'u tek golle geçerek 3 puanı cebine koydu. Gelecek sezonun kadro planlaması da başlarken, sarı-lacivertli takımda yolların ayrılacağı isimler belli oluyor. İşte detaylar...

07.04.2021 16:53 - Son Güncelleme: 07.04.2021 16:53
Fenerbahçe'de 7 isim yolcu! Emre Belözoğlu biletlerini kesti

Yaz transfer dönemi ve devre arasında 22 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, şampiyonluk için tüm şartları zorluyor.

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Fenerbahçe'de 7 isim yolcu! Emre Belözoğlu biletlerini kesti

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile ya tamam ya devam maçına çıkan sarı-lacivertliler, mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.

Fenerbahçe'de 7 isim yolcu! Emre Belözoğlu biletlerini kesti

Derbi sonrası milli araya girilirken, Kanarya bu sırada teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe'de 7 isim yolcu! Emre Belözoğlu biletlerini kesti

Bu gelişme sonrası F.Bahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu'nun, aynı zamanda sezon sonuna kadar takımın başına geçtiği açıklandı.

Fenerbahçe'de 7 isim yolcu! Emre Belözoğlu biletlerini kesti

40 yaşındaki çalıştırıcı takımı başında ilk maçına Denizlispor karşısında çıkarken, maçtan 1-0 galibiyetle ayrıldı.