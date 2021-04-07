Fenerbahçe'de 7 isim yolcu! Emre Belözoğlu biletlerini kesti
Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Denizlispor'u tek golle geçerek 3 puanı cebine koydu. Gelecek sezonun kadro planlaması da başlarken, sarı-lacivertli takımda yolların ayrılacağı isimler belli oluyor. İşte detaylar...
07.04.2021 16:53
- Son Güncelleme: 07.04.2021 16:53
Yaz transfer dönemi ve devre arasında 22 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, şampiyonluk için tüm şartları zorluyor.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile ya tamam ya devam maçına çıkan sarı-lacivertliler, mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.
Derbi sonrası milli araya girilirken, Kanarya bu sırada teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı.
Bu gelişme sonrası F.Bahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu'nun, aynı zamanda sezon sonuna kadar takımın başına geçtiği açıklandı.
40 yaşındaki çalıştırıcı takımı başında ilk maçına Denizlispor karşısında çıkarken, maçtan 1-0 galibiyetle ayrıldı.