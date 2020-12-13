Fatih Terim'in prensi gözden düştü! Galatasaray'da Saracchi depremi
Geçtiğimiz sezon devre arasında Almanya'nın Leipzig ekibinden kiralanan Marcelo Saracchi, sergilediği başarılı performans ile bir süre öncesine kadar Fatih Terim ve taraftarların göz bebeği konumundaydı. Ancak sık sık sakatlık yaşayan genç oyuncunun Terim'in planlarını bozduğu ve gözden düştüğü öğrenildi.
13.12.2020 10:06
- Son Güncelleme: 13.12.2020 10:07
Galatasaray'a kiralandığı ilk dönem teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasında yer alan Uruguaylı defans oyuncusu Saracchi gözden düştü.
Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray'da bir süre öncesine kadar bonservisinin alınması planlanan Marcelo Saracchi konusundaki plan değişti. Uruguaylı bekin sakatlıkları ve yüksek maliyeti nedeniyle frene basıldı.
Ankaragücü maçında kasığından sakatlanan ve bir sonraki hafta Sivas'a götürülmesine rağmen kendini riske etmek istemeyen Uruguaylı futbolcu, milli aradan sonraki Kayseri maçında ise performansı ile hayal kırıklığı yaratmıştı.
Son iki haftada yine sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 22 yaşındaki futbolcuyla ilgili teknik kadronun düşüncesinin olumsuza döndüğü öğrenildi.
Bu hafta da takımdan ayrı çalışan genç futbolcunun sezon sonunda bonservisinin alınması düşünülüyordu ancak üst üste gelen sakatlıklar, Saracchi'nin eski formundan uzak kalması ve yüksek maliyeti nedeniyle bundan vazgeçildi.