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Fatih Terim'in prensi gözden düştü! Galatasaray'da Saracchi depremi

Geçtiğimiz sezon devre arasında Almanya'nın Leipzig ekibinden kiralanan Marcelo Saracchi, sergilediği başarılı performans ile bir süre öncesine kadar Fatih Terim ve taraftarların göz bebeği konumundaydı. Ancak sık sık sakatlık yaşayan genç oyuncunun Terim'in planlarını bozduğu ve gözden düştüğü öğrenildi.

13.12.2020 10:06 - Son Güncelleme: 13.12.2020 10:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





