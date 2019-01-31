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Fenerbahçe ve Galatasaray'a UEFA şoku!

Ara transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Fenerbahçe ve Galatasaray'da, taraftarların ve teknik adamların yüzleri gülüyor. İki takımda da gönderilmek istenen oyuncularla büyük ölçüde yollar ayrılırken, eksik bölgeler yeni transferlerle güçlendirildi. Ancak UEFA kuralları gereği iki takımı da zor kararlar bekliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da UEFA ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

31.01.2019 22:33 - Son Güncelleme: 31.01.2019 22:46
Fenerbahçe ve Galatasaray'a UEFA şoku!

Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray'ı UEFA'da zor bir karar bekliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a UEFA şoku!

Transfer dönemini etkili bir biçimde kullanan iki büyük kulüp de kadrosundaki eksikleri büyük ölçüde tamamladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a UEFA şoku!

İki takım da ara transfer döneminde birçok transfer yaptı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a UEFA şoku!

Fatih Terim çok istediği forvet transferlerine kavuşurken, Ersun Yanal da orta sahasını ve defans hattını güçlendirdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a UEFA şoku!

Deneyimli teknik adamların yüzü her ne kadar güldüyse de, UEFA kuralları gereği sıkıntılı günler kapıda.

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