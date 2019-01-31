Fenerbahçe ve Galatasaray'a UEFA şoku!
Ara transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Fenerbahçe ve Galatasaray'da, taraftarların ve teknik adamların yüzleri gülüyor. İki takımda da gönderilmek istenen oyuncularla büyük ölçüde yollar ayrılırken, eksik bölgeler yeni transferlerle güçlendirildi. Ancak UEFA kuralları gereği iki takımı da zor kararlar bekliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da UEFA ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
31.01.2019 22:33 - Son Güncelleme: 31.01.2019 22:46
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