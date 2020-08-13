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Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında yılın takası için görüşmeler başladı! Büyük bomba patlamak üzere... | Transfer haberleri

Tarihinin en kötü 2 sezonunu geçiren Fenerbahçe gelecek sezon için sil baştan dedi ve büyük bir yeniden yapılanmaya gitti. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'nin gözü şimdi de ezeli rakibi Beşiktaş'ta. Öte yandan Avrupa'da boy gösterecek olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın yılın takası için onay verdi. İşte son dakika transfer haberinin detayları.

13.08.2020 13:38 - Son Güncelleme: 13.08.2020 13:38
Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında yılın takası için görüşmeler başladı! Büyük bomba patlamak üzere... | Transfer haberleri

Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer döneminin en büyük sürprizine imza atmak üzere... İki ezeli rakip yılın takası için görüşmelere başladı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında yılın takası için görüşmeler başladı! Büyük bomba patlamak üzere... | Transfer haberleri

Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesinin ardından Süper Lig'de büyük bir çıkış yakalayan Beşiktaş, son haftalarda aldığı üst üste galibiyetler ve rakiplerinin de puan kaybetmesiyle ligi 3. sırada tamamladı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında yılın takası için görüşmeler başladı! Büyük bomba patlamak üzere... | Transfer haberleri

Trabzonspor'un UEFA'dan 1 yıl men cezası almasının ardından ise Kartal, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Transferde buna göre hareket eden Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın istediği isimleri yönetime sundu.

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında yılın takası için görüşmeler başladı! Büyük bomba patlamak üzere... | Transfer haberleri

Yalçın'ın istediği isimlerin arasında öyle bir futbolcu var ki, eğer transfer gerçekleşirse ligin tüm dengesi değişebilir. İşte detaylar...

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında yılın takası için görüşmeler başladı! Büyük bomba patlamak üzere... | Transfer haberleri

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, bütçelerini aşmamaya özen gösteren takımlar yeni transferleri takas yoluyla yapmaya uğraşıyor.

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