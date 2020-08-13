Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında yılın takası için görüşmeler başladı! Büyük bomba patlamak üzere... | Transfer haberleri
Tarihinin en kötü 2 sezonunu geçiren Fenerbahçe gelecek sezon için sil baştan dedi ve büyük bir yeniden yapılanmaya gitti. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'nin gözü şimdi de ezeli rakibi Beşiktaş'ta. Öte yandan Avrupa'da boy gösterecek olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın yılın takası için onay verdi. İşte son dakika transfer haberinin detayları.
13.08.2020 13:38
- Son Güncelleme: 13.08.2020 13:38
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