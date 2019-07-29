Fenerbahçe transferde gaza Bastı! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe transferde gaza "Bas"tı! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Süper Lig'e şampiyonluk parolası ile başlayacak olan Fenerbahçe, gol yollarındaki sorunu çözmek için Muriç ve Allahyar transferlerini yeterli görmedi. Geçtiğimiz yıl özellikle deplasman maçlarında skor bulmakta zorlanan sarı-lacivertli ekip bu sezon da aynı sorunla karşılaşmamak için kolları sıvadı. Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, rotasını Portekiz'e çevirdi. İşte o harekat...

29.07.2019 09:15 - Son Güncelleme: 29.07.2019 09:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





