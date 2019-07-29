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Fenerbahçe transferde gaza "Bas"tı! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Süper Lig'e şampiyonluk parolası ile başlayacak olan Fenerbahçe, gol yollarındaki sorunu çözmek için Muriç ve Allahyar transferlerini yeterli görmedi. Geçtiğimiz yıl özellikle deplasman maçlarında skor bulmakta zorlanan sarı-lacivertli ekip bu sezon da aynı sorunla karşılaşmamak için kolları sıvadı. Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, rotasını Portekiz'e çevirdi. İşte o harekat...

29.07.2019 09:15 - Son Güncelleme: 29.07.2019 09:15
Fenerbahçe transferde gaza Bastı! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe transferde gaza Bastı! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hedef, stoper, orta saha ve golcü transferlerini bitirerek sezona başlamak.

Fenerbahçe transferde gaza Bastı! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Kadrosunda Muriç, Allahyar ve Frey gibi golcüler bulunan Fenerbahçe, yabancı kısıtlamasını da düşünmek zorunda.

Fenerbahçe transferde gaza Bastı! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Fotomaç'ın haberine göre yeni gelecek golcünün de yabancı bir isim olacağı bilinirken, sarı-lacivertli yönetim Frey'i takımdan göndermeden golcü transferi yapmaya sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe transferde gaza Bastı! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Ancak teknik direktör Ersun Yanal yapılan transferlerden ne kadar memnun olsa da, takıma yeni katılacak isimlerin sezon öncesine yetişmesini istiyor.

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