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Dünyaca ünlü futbolcudan Hz.Muhammed sözleri 'Hristiyanım ama...'

Futbol dünyasına futbolcu ya da teknik adam olarak damga vuran isimlerin sözleri de başarıları kadar çok konuşuldu. İşte futbol dünyasının unutulmayan sözleri...

30.10.2019 17:42 - Son Güncelleme: 30.10.2019 17:46
Dünyaca ünlü futbolcudan Hz.Muhammed sözleri 'Hristiyanım ama...'

Gelin takvimleri geriye sararak, futbolcuların unutulmaz sözlerine bir göz atalım.

Dünyaca ünlü futbolcudan Hz.Muhammed sözleri 'Hristiyanım ama...'

PETER CROUCH

Futbolcu olmasaydım ne mi olurdum? Bakir.
Dünyaca ünlü futbolcudan Hz.Muhammed sözleri 'Hristiyanım ama...'

RIDVAN DİLMEN

"Türkiye'de benim kaliteme yaklaşan bir futbolcu göremiyorum. Ancak Barcelona'nın Arjantinli oyuncusu Messi bana benziyor. Messi ilerde benim gibi olabilir. Zidane'ın en büyük özelliği; arkada gözü vardı. Top gelmeden karar verirdi. Oğuzhan da öyle. Topu aldıktan sonra karar veriyor. Bu da tecrübe kazandıkça olacaktır. Bir de korkak. Kramponu gördü mü korkuyor. Bu da genç olduğu için"

Dünyaca ünlü futbolcudan Hz.Muhammed sözleri 'Hristiyanım ama...'

METİN OKTAY

"Bence Galatasaraylılık din gibi, mezhep gibi yerleşmiş, köklü bir inançtır. Galatasaraylılığımla her zaman gurur duyarım"

Dünyaca ünlü futbolcudan Hz.Muhammed sözleri 'Hristiyanım ama...'

ARRIGO SACCHI

İyi teknik direktör olmak için iyi futbolcu olmaya gerek yok. Hiçbir iyi jokey öncesinde at değildi

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