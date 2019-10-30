Dünyaca ünlü futbolcudan Hz.Muhammed sözleri 'Hristiyanım ama...'
Futbol dünyasına futbolcu ya da teknik adam olarak damga vuran isimlerin sözleri de başarıları kadar çok konuşuldu. İşte futbol dünyasının unutulmayan sözleri...
30.10.2019 17:42
- Son Güncelleme: 30.10.2019 17:46
RIDVAN DİLMEN
"Türkiye'de benim kaliteme yaklaşan bir futbolcu göremiyorum. Ancak Barcelona'nın Arjantinli oyuncusu Messi bana benziyor. Messi ilerde benim gibi olabilir. Zidane'ın en büyük özelliği; arkada gözü vardı. Top gelmeden karar verirdi. Oğuzhan da öyle. Topu aldıktan sonra karar veriyor. Bu da tecrübe kazandıkça olacaktır. Bir de korkak. Kramponu gördü mü korkuyor. Bu da genç olduğu için"
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