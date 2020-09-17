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Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut istedi, Emre Belözoğlu harekete geçti! 4 transfer 2 ayrılık...

Yaptığı transferlerle, transfer dönemine damgasını vuran Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un isteği doğrultusunda yeni bir yol haritası çizildi. Bulut'un sunduğu rapora göre 4 yeni transfer daha gerçekleştirilmek isteniyor. Öte yanda da 2 isimle yollaar ayrılacak. İşte detaylar...

17.09.2020 09:52 - Son Güncelleme: 17.09.2020 09:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





