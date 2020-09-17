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Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut istedi, Emre Belözoğlu harekete geçti! 4 transfer 2 ayrılık...
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut istedi, Emre Belözoğlu harekete geçti! 4 transfer 2 ayrılık...
Yaptığı transferlerle, transfer dönemine damgasını vuran Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un isteği doğrultusunda yeni bir yol haritası çizildi. Bulut'un sunduğu rapora göre 4 yeni transfer daha gerçekleştirilmek isteniyor. Öte yanda da 2 isimle yollaar ayrılacak. İşte detaylar...
17.09.2020 09:52
- Son Güncelleme: 17.09.2020 09:52
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken diğer yandan takımdan ayrılacak oyuncular da belirleniyor.
Teknik direktör Erol Bulut'un yönetime sunduğu raporda gelecek ve gidecek isimlerin belirlenmesinin ardından transfer operasyonu resmen başladı.
Son olarak kadrosunu Marcel Tisserand ile güçlendiren Sarı Laicvertlilerde 4 flaş ismin daha kadroya katılacağı belirtildi.
İşte Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak ve transferinde son aşamaya gelinen o isimler...
Marcel Tisserand transferinin ardından sarı lacivertli takımın benzer hamlelere devam edeceği öğrenildi.