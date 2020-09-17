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Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Neftçi Bakü - Galatasaray maçı 11'leri

Süper Lig'e 3 puanla başlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Neftçi Bakü'nün konuğu oluyor. Avrupa'da yeniden eski günlerine dönmek isteyen sarı-kırmızılı ekip için bu maç birçok açıdan büyük önem taşıyor. Galatasaray kazanırsa Avrupa'daki 100'üncü galibiyetine imza atacak ve 20 maçlık deplasman hasretine son verecek. Zorlu maç öncesi rotasyon yapması beklenen Fatih Terim'in sürpriz bir karar vererek as kadroyu sahaya süreceği öğrenildi. İşte Neftçi Bakü - Galatasaray maçı 11'leri...

17.09.2020 09:45 - Son Güncelleme: 17.09.2020 09:45
Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Neftçi Bakü - Galatasaray maçı 11'leri

Süper Lig'e iyi bir giriş yapan Galatasaray şimdi de Avrupa'ya açılıyor. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda bugün deplasmanda Azerbaycan'ın Neftçi takımı ile karşılaşacak. Başkent Bakü'deki Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak müsabaka, 19.00'da başlayacak.

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Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Neftçi Bakü - Galatasaray maçı 11'leri

Mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Kevin Clancy yönetecek. Karşılaşma D Smart platformundaki Spor Smart kanalından yayımlanacak. Neftçi-Galatasaray maçını kazanan takım, adını 3. eleme tura yazdıracak.

MUHTEMEL 11'LER

Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Neftçi Bakü - Galatasaray maçı 11'leri

NEFTÇİ BAKÜ: Mammadov, Emirli, Mbodj, Krivotsyuk, Thallyson, Alasgarov, Makhmudov, Bougrine, Kane, Abbasov, Lawal

Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Neftçi Bakü - Galatasaray maçı 11'leri

GALATASARAY

Fatih

Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Neftçi Bakü - Galatasaray maçı 11'leri

Omar

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