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Fenerbahçe taraftarından İtalya golcüye veto!

Sezona Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan, Muriqi'nin Lazio'ya transferinin ardından forvet arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de gündeme gelen İtalyan forveti taraftarlar veto etti. Transfer söylentilerine adı karışan ismi beğenmeyen sarı-lacivertli taraftarlar "Frey daha çok gol atar" yorumunda bulundu.

18.09.2020 11:06 - Son Güncelleme: 18.09.2020 11:06
Fenerbahçe taraftarından İtalya golcüye veto!

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, çalışmalarında hız kesmiyor. Kadrosunu hem tecrübeli hem de genç isimlerle güçlendiren sarı-lacivertli takım, yeni golcüsünü arıyor.

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Fenerbahçe taraftarından İtalya golcüye veto!

Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi'yi yüksek bedelle İtalyan ekibi Lazio'ya gönderen Fenerbahçe'de gündem, forvet transferi...

Fenerbahçe taraftarından İtalya golcüye veto!

Porto forması giyen Ze Luis'te büyük aşama kaydeden Fenerbahçe, alternatif arayışlarını da sürdürüyor. Sabah'ta yer alan habere göre İtalya'nın Udinese takımında forma giyen Stefano Okaka, sarı-lacivertlilere olumlu yanıt verdi.

Fenerbahçe taraftarından İtalya golcüye veto!

31 yaşındaki oyuncunun bir yıllık kiralanması ve belli bir maç sayısına ulaşması halinde bonservisinin alınması teklifi Udinese'ye sunuldu.

Fenerbahçe taraftarından İtalya golcüye veto!

Teknik direktör Erol Bulut da Ze Luis dışında bir santrfor için Okaka'nın alınmasına onay verdi.

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