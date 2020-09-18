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Fenerbahçe taraftarından İtalya golcüye veto!

Sezona Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan, Muriqi'nin Lazio'ya transferinin ardından forvet arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de gündeme gelen İtalyan forveti taraftarlar veto etti. Transfer söylentilerine adı karışan ismi beğenmeyen sarı-lacivertli taraftarlar "Frey daha çok gol atar" yorumunda bulundu.

18.09.2020 11:06 - Son Güncelleme: 18.09.2020 11:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





