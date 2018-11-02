Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta açılış maçında Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak olan Galatasaray ile Fenerbahçe maçı öncesi Fenerbahçe taraftarları, Türk Telekom Stadyumu'na ulaştı
Fenerbahçe taraftarı Türk Telekom Stadı'na ulaştı02 Kasım 2018, Cuma
- Fenerbahçe taraftarı Türk Telekom Stadı'na ulaştı
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