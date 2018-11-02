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Fenerbahçe taraftarı Türk Telekom Stadı'na ulaştı

02 Kasım 2018, Cuma

Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta açılış maçında Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak olan Galatasaray ile Fenerbahçe maçı öncesi Fenerbahçe taraftarları, Türk Telekom Stadyumu'na ulaştı


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