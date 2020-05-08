Fenerbahçe son dakika transfer haberini İsmail Yüksek ile patlattı! İsmail Yüksek kimdir?
Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada Fenerbahçe transfer bombasını patlattı. Fenerbahçe transferi resmen açıkladı ve Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek'i kadrosuna kattığını duyurdu. Fenerbahçe ile anlaşma imzalamasının ardından kariyeri merak edilen İsmail Yüksek, orta saha mevkisinde forma giyiyor. İsmail Yüksek, Süper Lig ekipleri Antalyaspor ve Trabzonspor'un da yakın takibindeydi. İsmail Yüksek kimdir gelin yakından bakalım.
Süper Lig'e verilen arada gelecek yılın takımını kurma hedefiyle çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, ilk imzayı attırdı. Sarı-lacivertli takım, bir süredir görüşme halinde olduğu İsmail Yüksek'i kadrosuna kattı. Resmi siteden yapılan duyuruda, hem Gölcükspor ile hem de oyuncu ile anlaşma sağlandığı ifade edildi.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, genç değerlere yatırım yapma hedefi çerçevesinde Gölcükspor'da forma giyen ve birçok Süper Lig ekibinin de hedefinde olan İsmail Yüksek'in transferiyle ilgili hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya varmıştır. 21 yaşındaki futbolcuyu 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak olan sözleşme 5 sezonluk olarak imzalanmıştır. Futbolcumuza şimdiden Kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz."
Yeni transferin en ilginç yanı ise 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alan ve her iki ayağını kullanabilen 21 yaşındaki futbolcunun bu sezon Gölcükspor'da 26 maçta forma giymesi ve 8 gol atarak takımın en skorer ismi olmasıydı. Gol yollarında ön plana çıkan 1.84 boyundaki İsmail, U17 Ligi'ndeyse 19 maçta 5 gol kaydetti.