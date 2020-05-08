Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'ın kara listesi hayli uzun! Bu espri futbol hayatına mal oldu

Çok sinirlenen Fatih Terim, sinirli bir şekilde Fatih Tekke'ye, 'Ne dedin sen, öyle bir şaka yap ki, herkes birden gülsün." cevabını verdi. Fatih Terim, oyunun ikinci yarısında Fatih Tekke'yi oyundan aldı ve Fatih Tekke'nin Milli takım formasını gördüğü o gün, son günü oldu.