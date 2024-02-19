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FENERBAHÇE HABERLERİ | Edin Dzeko'dan takım arkadaşlarına sert sözler! "Formayı çıkarın"

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Zorlu hava koşullarında oynanan maçta ilk yarıda etkisiz bir futbol ortaya koyan sarı-lacivertliler, devre arasına 1-0 geride girdi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ikinci yarının başında yaptığı hamlelerle maçı çeviren Kanarya, sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı. Devre arasında Edin Dzeko, Mert Hakan Yandaş ve teknik direktör İsmail Kartal'ın soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 14:55 Güncelleme 19 Şubat 2024, 14:55
FENERBAHÇE HABERLERİ | Edin Dzeko’dan takım arkadaşlarına sert sözler! Formayı çıkarın 1

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, kritik bir virajı kayıpsız döndü.

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FENERBAHÇE HABERLERİ | Edin Dzeko’dan takım arkadaşlarına sert sözler! Formayı çıkarın 2

Yoğun yağmur ve ağır bir zeminde oynanan maçı Serdar Dursun, Edin Dzeko ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle kazanan sarı-lacivertliler, yoluna hatasız devam etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Edin Dzeko’dan takım arkadaşlarına sert sözler! Formayı çıkarın 3

Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, yaptığı hamlelerle maçı çevirdi.

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