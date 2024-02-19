FENERBAHÇE HABERLERİ | Edin Dzeko'dan takım arkadaşlarına sert sözler! "Formayı çıkarın"

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Zorlu hava koşullarında oynanan maçta ilk yarıda etkisiz bir futbol ortaya koyan sarı-lacivertliler, devre arasına 1-0 geride girdi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ikinci yarının başında yaptığı hamlelerle maçı çeviren Kanarya, sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı. Devre arasında Edin Dzeko, Mert Hakan Yandaş ve teknik direktör İsmail Kartal'ın soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı. İşte o sözler...
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, kritik bir virajı kayıpsız döndü.
Yoğun yağmur ve ağır bir zeminde oynanan maçı Serdar Dursun, Edin Dzeko ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle kazanan sarı-lacivertliler, yoluna hatasız devam etti.
Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, yaptığı hamlelerle maçı çevirdi.