Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da!
İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli kulübü ziyaret eden Alex de Souza, Volkan Demirel ve Volkan Ballı'yla hasret giderdi. Efsane futbolcu, sahaya inerek bir süre antrenmanı da takip etti.
16.02.2019 11:00
- Son Güncelleme: 16.02.2019 11:00
Çubuklu forma ile 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa sevinci yaşayan ve gol krallıkları, asist krallıkları gibi birçok kişisel başarıya sahip olan Brezilyalı efsane Alex de Souza, bir organizasyon için geldiği İstanbul'da 8 sezon formasını terlettiği eski kulübü Fenerbahçe'yi de ziyaret etti.
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