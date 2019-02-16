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Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da!

İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli kulübü ziyaret eden Alex de Souza, Volkan Demirel ve Volkan Ballı'yla hasret giderdi. Efsane futbolcu, sahaya inerek bir süre antrenmanı da takip etti.

16.02.2019 11:00 - Son Güncelleme: 16.02.2019 11:00
Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da!

Çubuklu forma ile 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa sevinci yaşayan ve gol krallıkları, asist krallıkları gibi birçok kişisel başarıya sahip olan Brezilyalı efsane Alex de Souza, bir organizasyon için geldiği İstanbul'da 8 sezon formasını terlettiği eski kulübü Fenerbahçe'yi de ziyaret etti.

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da!

Büyük başarılara imza attığı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi çimlerine yıllar sonra ayak basan Alex, ardından soyunma odasını gezdi.

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da!

Uzun yıllar sonra Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne ayak basan Alex, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdüğü tesislerde akşam antrenmanını da izledi.

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da!

Antrenman öncesinde sahaya çıkan Alex de Souza, eski günlerini aratmadı.

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da!

Eski takım arkadaşlarıyla hasret gideren Alex'in yüzündeki mutluluk dikkat çekti.

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