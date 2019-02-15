Alex De Souza "Gerçek bir Fenerbahçeli" olduğu günü böyle anlattı
Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex De Souza, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na ziyarette bulundu. Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex De Souza, stada gerçekleştirdiği ziyaret sonrası FB TV'de açıklamalarda bulundu.
15.02.2019 21:04
- Son Güncelleme: 15.02.2019 21:04
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Çubuklu ile 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa sevinci yaşayan ve gol krallıkları, asist krallıkları gibi birçok kişisel başarıya sahip olan Brezilyalı efsane oyuncularımızdan Alex de Souza, bir organizasyon için geldiği İstanbul'da 8 sezon formasını terlettiği eski kulübü Fenerbahçe'yi de ziyaret etti."
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