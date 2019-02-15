GaleriSpor

Alex De Souza "Gerçek bir Fenerbahçeli" olduğu günü böyle anlattı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex De Souza, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na ziyarette bulundu. Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex De Souza, stada gerçekleştirdiği ziyaret sonrası FB TV'de açıklamalarda bulundu.

15.02.2019 21:04 - Son Güncelleme: 15.02.2019 21:04
Alex De Souza'dan Galatasaray sözleri!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsane oyuncularından Alex de Souza, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Alex De Souza'dan Galatasaray sözleri!

Stadı gezen efsane kaptan, daha sonra Fenerbahçe TV'de yayınlanan 14/16 programına katıldı.

Alex De Souza'dan Galatasaray sözleri!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Çubuklu ile 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa sevinci yaşayan ve gol krallıkları, asist krallıkları gibi birçok kişisel başarıya sahip olan Brezilyalı efsane oyuncularımızdan Alex de Souza, bir organizasyon için geldiği İstanbul'da 8 sezon formasını terlettiği eski kulübü Fenerbahçe'yi de ziyaret etti."

Alex De Souza'dan Galatasaray sözleri!

"Büyük başarılara imza attığı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi çimlerine yıllar sonra ayak basan Alex, ardından soyunma odasını gezdi" denildi.

Alex De Souza'dan Galatasaray sözleri!

Fenerbahçe Televizyonu'nda açıklamalarda bulunan Alex, sözlerine şu sözler ile devam etti:

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den UEFA açıklaması! Beklenen karar çıktı...
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den UEFA açıklaması! Beklenen karar çıktı...