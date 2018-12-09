Fenerbahçe düşme hattında!
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup oldu. Ligde oynadığı son 10 maçta sadece 1 galibiyet alabilen sarı lacivertliler bu sonuçla, geride kalan 15 haftada 14 puan toplayabildi.
9 Aralık 2018 Pazar, 20:48:57
Güncelleme: 21:09:26
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15 .haftasında Akhisarspor'a deplasmanda 3-0 mağlup oldu.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 26. dakikada Jeremy Bokila, 82. dakikada Manu ve 90+5'te Regattin'den geldi.
Akhisarspor bu sonuçla puanını 16'ya çıkararak 13. sıraya yükseldi. Fenerbahçe ise 14 puanda kaldı ve 16. sıraya geriledi.
MAÇTAN DAKİKAR
İLK YARI
2. dakikada Akhisarspor atağında Güray'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan gelişine sert şutunda top kaleci Harun'da kaldı.
3. dakikada Slimani'nin pasıyla topla buluşan Mehmet Ekici'nin rakip ceza yayının sağından sert vuruşunda, savunmaya da çarpan topu kaleci Fatih son anda çelerek tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.