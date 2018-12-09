Fenerbahçe düşme hattında!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup oldu. Ligde oynadığı son 10 maçta sadece 1 galibiyet alabilen sarı lacivertliler bu sonuçla, geride kalan 15 haftada 14 puan toplayabildi.

9 Aralık 2018 Pazar, 20:48:57 Güncelleme: 21:09:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





