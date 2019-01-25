Fenerbahçe bombaları patlattı! Moses ve Serdar Aziz imzayı atıyor

112 yıllık tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe'de taraftarları sevindirecek bir gelişme yaşandı. Sarı Lacivertli yönetim transfer sezonunun bitimine sayılı günler kala Victor Moses ve Serdar Aziz ile sözleşme imzalayacak.

25.01.2019 08:40 - Son Güncelleme: 25.01.2019 08:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





