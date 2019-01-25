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Fenerbahçe bombaları patlattı! Moses ve Serdar Aziz imzayı atıyor

112 yıllık tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe'de taraftarları sevindirecek bir gelişme yaşandı. Sarı Lacivertli yönetim transfer sezonunun bitimine sayılı günler kala Victor Moses ve Serdar Aziz ile sözleşme imzalayacak.

25.01.2019 08:40 - Son Güncelleme: 25.01.2019 08:44
Fenerbahçe bombaları patlattı! Moses ve Serdar Aziz imzayı atıyor

Chelseali Victor Moses'i önceki gece İstanbul'a getiren Fenerbahçe, Nijeryalı oyuncuyu bugün sağlık kontrolünden geçirip 1.5 yıllık imza attıracak.

Fenerbahçe bombaları patlattı! Moses ve Serdar Aziz imzayı atıyor

Ailesiyle birlikte dünü dinlenerek ve İstanbul turu yaparak geçiren 28 yaşındaki kanat oyuncusu dün akşam da Ülker Stadı'nda 1-0 kaybedilen Ümraniye maçını izledi.

Fenerbahçe bombaları patlattı! Moses ve Serdar Aziz imzayı atıyor

Moses'in yarın takımla ilk antrenmana çıkması, pazartesi günü oynanacak Yeni Malatyaspor maçını ise tribünden izlemesi bekleniyor.

Fenerbahçe bombaları patlattı! Moses ve Serdar Aziz imzayı atıyor

Öte yandan İngiliz goal.com, Moses'in Fenerbahçe'ye gelmesinden en fazla mutlu olan tarafın Chelsea olduğunu iddia etti…

Fenerbahçe bombaları patlattı! Moses ve Serdar Aziz imzayı atıyor

İngiliz kulübünün kesin satın alma opisyonu ile gönderdiği Nijeryalı oyuncunun bir daha Londra'ya dönmeyeceğini yazdı.

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