Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? 2025 Fenerbahçe başkanı kim olacak? Ali Koç mu, Sadettin Saran mı?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Seçimli Olağanüstü Genel Kurul heyecanı yaşanıyor. Sarı-lacivertli camia yeni başkanını belirlemek için sandık başına giderken seçim süreci hem üyeler hem de taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 Fenerbahçe başkanı Ali Koç mu Saadettin Saran mı olacak? İşte merak edilen gelişmeler.

Fenerbahçe camiası, kulüp tarihine yön verecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için geri sayıma geçti. 20-21 Eylül tarihlerinde düzenlenen toplantı, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile bitişik olan eski Kenan Evren Lisesi arazisinde organize ediliyor. Genel kurulun ikinci gününde yapılacak seçim, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran arasında geçecek.

Genel Kurul programı ve oy verme süreci
Üyeler için kritik gün bugün. 21 Eylül'de oy verme işlemleri sabah 10.00'da başladı, akşam 17.00'de sona erdi. Oy kullanma işlemleri toplam 50 sandıkta gerçekleştiriliyor.

Oyların sayımının ardından Fenerbahçe'nin yeni başkanı resmen ilan edilecek.

Adaylar sahada: Ali Koç ve Sadettin Saran yarışın ismileri
Başkanlık yarışında son iki isim olarak mevcut başkan Ali Koç ile iş insanı Sadettin Saran kaldı.

Hakan Bilal Kutlualp'ın Saran lehine adaylıktan çekilmesiyle yarış iki adaylı bir mücadeleye dönüştü. Her iki kamp da yoğun organizasyon, koordinasyon ve üyelerle bire bir temasla gün boyunca izlenebildi.

Oy sayımı ve sonuç ilanı: prosedüre bağlı bekleyiş
Oy kullanma süreci sona erdiğinde, sandıklar genel kurul divan başkanının denetiminde sayıldı. Kulüpten gelen bilgilere göre oylar sayıldıktan sonra gün sonunda yeni başkan resmen açıklanacak.

Şu an itibarıyla sayım tamamlanıp resmi tutanaklar divan tarafından onaylanana dek başkanın ismi kesinleşmiş değil.

Camianın gözü: 'Ne zaman, kim olacak?'
Seçim sonuçlarının saat kaçta ve nasıl açıklanacağına dair net takvim, divanın resmi bildirimiyle kesinleşecek.

Bugün resmi açıklama bekleniyor.

