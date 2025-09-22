Milli futbolcumuz Kenan Yıldız da listede! Ballon d'Or ödülleri ne zaman, saat kaçta dağıtılacak? Ballon d'Or (Altın Top) aday listesi

2024 BALLON D'OR KAZANANLARI

Erkekler Ballon d'Or : Rodri (İspanya, Manchester City)

Kadınlar Ballon d'Or : Aitana Bonmatí (İspanya, Barselona)

Kopa Kupası : Lamine Yamal (İspanya, Barselona)

Yashin Kupası : Emiliano Martínez (Arjantin, Aston Villa)

Yılın Erkek Teknik Direktörü : Carlo Ancelotti (İtalya, Real Madrid)

Yılın Kadın Teknik Direktörü : Emma Hayes (İngiltere, Chelsea / ABD Milli Takımı)

Yılın Erkek Kulübü : Real Madrid (İspanya)

Yılın Kadın Kulübü : Barselona (İspanya)

Gerd Müller Kupası : Harry Kane (İngiltere, Bayern Münih) ve Kylian Mbappé (Fransa, Paris Saint-Germain / Real Madrid)

Socrates Ödülü : Jenni Hermoso (İspanya, Tigres UANL)