Milli futbolcumuz Kenan Yıldız da listede! Ballon d'Or ödülleri ne zaman, saat kaçta dağıtılacak? Ballon d'Or (Altın Top) aday listesi

2025 BALLON D'OR ADAYLARI
Erkekler
Jude Bellingham (İngiltere, Real Madrid)
Ousmane Dembélé (Fransa, Paris Saint-Germain)
Gianluigi Donnarumma (İtalya, Paris Saint-Germain/Manchester City)
Désiré Doué (Fransa, Paris Saint-Germain)
Denzel Dumfries (Hollanda, Inter)
Serhou Guirassy (Gine, Borussia Dortmund)
Viktor Gyökeres (İsveç, Sporting CP/Arsenal)
Erling Haaland (Norveç, Manchester City)
Achraf Hakimi (Fas, Paris Saint-Germain)
Harry Kane (İngiltere, Bayern)
Khvicha Kvaratskhelia (Gürcistan, Napoli/Paris Saint-Germain)
Robert Lewandowski (Polonya, Barselona)
Alexis Mac Allister (Arjantin, Liverpool)
Lautaro Martínez (Arjantin, Inter)
Kylian Mbappé (Fransa, Real Madrid)
Scott McTominay (İskoçya, Napoli)
Nuno Mendes (Portekiz, Paris Saint-Germain)
João Neves (Portekiz, Paris Saint-Germain)
Michael Olise (Fransa, Bayern)
Cole Palmer (İngiltere, Chelsea)
Pedri (İspanya, Barselona)
Raphinha (Brezilya, Barselona)
Declan Rice (İngiltere, Arsenal)
Fabián Ruiz (İspanya, Paris Saint-Germain)
Mohamed Salah (Mısır, Liverpool)
Virgil van Dijk (Hollanda, Liverpool)
Vinícius Júnior (Brezilya, Real Madrid)
Vitinha (Portekiz, Paris Saint-Germain)
Florian Wirtz (Almanya, Leverkusen/Liverpool)
Lamine Yamal (İspanya, Barselona)
Kadınlar
Sandy Baltimore (Fransa, Chelsea)
Barbra Banda (Zambiya, Orlando Pride)
Aitana Bonmatí (İspanya, Barselona)
Lucy Bronze (İngiltere, Chelsea)
Klara Bühl (Almanya, Bayern)
Mariona Caldentey (İspanya, Arsenal)
Sofia Cantore (İtalya, Juventus/Washington Spirit)
Steph Catley (Avustralya, Arsenal)
Temwa Chawinga (Malavi, Kansas City)
Melchie Dumornay (Haiti, OL Lyonnes)
Emily Fox (ABD, Arsenal)
Cristiana Girelli (İtalya, Juventus)
Esther González (İspanya, Gotham FC)
Caroline Graham Hansen (Norveç, Barselona)
Patri Guijarro (İspanya, Barselona)
Amanda Gutierres (Brezilya, Palmeiras)
Hannah Hampton (İngiltere, Chelsea)
Pernille Harder (Danimarka, Bayern)
Lindsey Heaps (ABD, OL Lyonnes)
Chloe Kelly (İngiltere, Manchester City/Arsenal)
Frida Leonhardsen Maanum (Norveç, Arsenal)
Marta (Brezilya, Orlando Pride)
Clara Mateo (Fransa, Paris FC)
Ewa Pajor (Polonya, Barselona)
Clàudia Pina (İspanya, Barselona)
Alexia Putellas (İspanya, Barselona)
Alessia Russo (İngiltere, Arsenal)
Johanna Rytting Kaneryd (İsveç, Chelsea)
Caroline Weir (İskoçya, Real Madrid)
Leah Williamson (İngiltere, Arsenal)