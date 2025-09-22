PODCAST CANLI YAYIN

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız da listede! Ballon d'Or ödülleri ne zaman, saat kaçta dağıtılacak? Ballon d'Or (Altın Top) aday listesi

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Ballon d'Or bu yıl 69. kez sahiplerini bulacak. UEFA, Groupe Amaury ve France Football iş birliğiyle düzenlenen ödül töreni erkek ve kadın futbolcuların yanı sıra kaleciler ve teknik direktörleri de onurlandıracak. Törende Milli futbolcumuz Kenan Yıldız da Kopa Trophy kategorisinde adaylar arasında bulunuyor. Peki Ballon d'Or ödülleri ne zaman, saat kaçta dağıtılacak? Aday listesinde hangi isimler var? İşte merak edilenler!

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Ballon d'Or, 2025 sezonunda da heyecan dolu bir geceye hazırlanıyor. Bu yıl yapılacak törende kadın futboluna yönelik üç yeni kategori daha eklenerek gecenin kapsamı genişletildi. Kadınlar Kopa Kupası, Kadınlar Yashin Kupası ve Kadınlar Gerd Müller Kupası ilk kez sahiplerini bulacak.

Tören, Paris'teki tarihi Théâtre du Châtelet'te 22 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Hollandalı futbol efsanesi Ruud Gullit ve Kate Scott'un sunuculuğunu üstleneceği gece, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Merakla beklenen ödül gecesinin resmi başlangıç saati henüz açıklanmadı.

Geçmiş yıllardaki tören programları incelendiğinde, Türkiye saatiyle 21.45 – 22.00 aralığında başlaması bekleniyor. Bu nedenle futbolseverler, ekran başında heyecan dolu anları kaçırmamak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Ödül töreninin yayıncı kuruluşu ise henüz netleşmedi. Yayıncı kuruluşun açıklanmasının ardından, izleyicilerin töreni hangi kanaldan ve hangi platformlardan takip edebileceği detaylı olarak paylaşılacak.

Törende toplam 12 kategori ve Socrates Ödülü dağıtılacak.

İşte ödüller ve adayları:

• Erkekler Ballon d'Or (en iyi oyuncu)
• Kadınlar Ballon d'Or (en iyi oyuncu)
• Erkekler Kopa Kupası (en iyi genç oyuncu)
• Kadınlar Kopa Kupası (en iyi genç oyuncu)
• Erkekler Yaşin Kupası (en iyi kaleci)
• Kadınlar Yaşin Kupası (en iyi kaleci)
• Erkekler Gerd Müller Kupası (kulüp/milli takımda en çok gol atan oyuncu)
• Kadınlar Gerd Müller Kupası (kulüp/milli takımda en çok gol atan oyuncu)
• Erkekler Johan Cruyff Kupası (kulüp/milli takımda en iyi teknik direktör)
• Kadınlar Johan Cruyff Kupası (kulüp/milli takımın en iyi antrenörü)
• Yılın Erkekler Kulübü Kupası
• Yılın Kadınlar Kulübü Kupası
• Sócrates Ödülü

2025 BALLON D'OR ADAYLARI

Erkekler

Jude Bellingham (İngiltere, Real Madrid)
Ousmane Dembélé (Fransa, Paris Saint-Germain)
Gianluigi Donnarumma (İtalya, Paris Saint-Germain/Manchester City)
Désiré Doué (Fransa, Paris Saint-Germain)
Denzel Dumfries (Hollanda, Inter)
Serhou Guirassy (Gine, Borussia Dortmund)
Viktor Gyökeres (İsveç, Sporting CP/Arsenal)
Erling Haaland (Norveç, Manchester City)
Achraf Hakimi (Fas, Paris Saint-Germain)
Harry Kane (İngiltere, Bayern)
Khvicha Kvaratskhelia (Gürcistan, Napoli/Paris Saint-Germain)
Robert Lewandowski (Polonya, Barselona)
Alexis Mac Allister (Arjantin, Liverpool)
Lautaro Martínez (Arjantin, Inter)
Kylian Mbappé (Fransa, Real Madrid)
Scott McTominay (İskoçya, Napoli)
Nuno Mendes (Portekiz, Paris Saint-Germain)
João Neves (Portekiz, Paris Saint-Germain)
Michael Olise (Fransa, Bayern)
Cole Palmer (İngiltere, Chelsea)
Pedri (İspanya, Barselona)
Raphinha (Brezilya, Barselona)
Declan Rice (İngiltere, Arsenal)
Fabián Ruiz (İspanya, Paris Saint-Germain)
Mohamed Salah (Mısır, Liverpool)
Virgil van Dijk (Hollanda, Liverpool)
Vinícius Júnior (Brezilya, Real Madrid)
Vitinha (Portekiz, Paris Saint-Germain)
Florian Wirtz (Almanya, Leverkusen/Liverpool)
Lamine Yamal (İspanya, Barselona)

Kadınlar

Sandy Baltimore (Fransa, Chelsea)
Barbra Banda (Zambiya, Orlando Pride)
Aitana Bonmatí (İspanya, Barselona)
Lucy Bronze (İngiltere, Chelsea)
Klara Bühl (Almanya, Bayern)
Mariona Caldentey (İspanya, Arsenal)
Sofia Cantore (İtalya, Juventus/Washington Spirit)
Steph Catley (Avustralya, Arsenal)
Temwa Chawinga (Malavi, Kansas City)
Melchie Dumornay (Haiti, OL Lyonnes)
Emily Fox (ABD, Arsenal)
Cristiana Girelli (İtalya, Juventus)
Esther González (İspanya, Gotham FC)
Caroline Graham Hansen (Norveç, Barselona)
Patri Guijarro (İspanya, Barselona)
Amanda Gutierres (Brezilya, Palmeiras)
Hannah Hampton (İngiltere, Chelsea)
Pernille Harder (Danimarka, Bayern)
Lindsey Heaps (ABD, OL Lyonnes)
Chloe Kelly (İngiltere, Manchester City/Arsenal)
Frida Leonhardsen Maanum (Norveç, Arsenal)
Marta (Brezilya, Orlando Pride)
Clara Mateo (Fransa, Paris FC)
Ewa Pajor (Polonya, Barselona)
Clàudia Pina (İspanya, Barselona)
Alexia Putellas (İspanya, Barselona)
Alessia Russo (İngiltere, Arsenal)
Johanna Rytting Kaneryd (İsveç, Chelsea)
Caroline Weir (İskoçya, Real Madrid)
Leah Williamson (İngiltere, Arsenal)

Erkekler Kopa Kupası Adayları

Ayyoub Bouaddi (Fransa, Lille)
Pau Cubarsí (İspanya, Barselona)
Désiré Doué (Fransa, Paris Saint-Germain)
Estêvão (Brezilya, Palmeiras/Chelsea)
Dean Huijsen (İspanya, Bournemouth/Real Madrid)
Myles Lewis-Skelly (İngiltere, Arsenal)
Rodrigo Mora (Portekiz, Porto)
João Neves (Portekiz, Paris) Saint-Germain)
Lamine Yamal (İspanya, Barselona)
Kenan Yıldız (Türkiye, Juventus)

Kadınlar Kopa Kupası Adayları

Michelle Agyemang (İngiltere, Brighton)
Linda Caicedo (Kolombiya, Real Madrid)
Wieke Kaptein (Hollanda, Chelsea)
Vicky López (İspanya, Barselona)
Claudia Martínez Ovando (Paraguay, Club Olimpia)

Erkekler Yaşin Kupası Adayları

Alisson Becker (Brezilya, Liverpool)
Yassine Bounou (Fas, Al Hilal)
Lucas Chevalier (Fransa, Lille/Paris Saint-Germain)
Thibaut Courtois (Belçika, Real Madrid)
Gianluigi Donnarumma (İtalya, Paris Saint-Germain/Manchester City)
Emiliano Martínez (Arjantin, Aston Villa)
Jan Oblak (Slovenya, Atlético de Madrid)
David Raya (İspanya, Arsenal)
Matz Sels (Belçika, Nottingham Forest)
Yann Sommer (İsviçre, Inter)

Kadınlar Yaşin Kupası Adayları

Ann-Katrin Berger (Almanya, Gotham FC)
Cata Coll (İspanya, Barselona)
Hannah Hampton (İngiltere, Chelsea)
Chiamaka Nnadozie (Nijerya, Paris FC/Brighton)
Daphne van Domselaar (Hollanda, Arsenal)

Erkekler Johan Cruyff Kupası Adayları

Antonio Conte (İtalya, Napoli)
Luis Enrique (İspanya, Paris Saint-Germain)
Hansi Flick (Almanya, Barselona)
Enzo Maresca (İtalya, Chelsea)
Arne Slot (Hollanda, Liverpool)

Kadınlar Johan Cruyff Kupası Adayları

Sonia Bompastor (Fransa, Chelsea)
Arthur Elias (Brezilya, Brezilya milli takımı)
Justine Madugu (Nijerya, Nijerya milli takımı)
Renée Slegers (Hollanda, Arsenal)
Sarina Wiegman (Hollanda, İngiltere milli takımı)

Yılın Erkekler Kulübü Kupası Adayları

Barselona (İspanya)
Botafogo (Brezilya)
Chelsea (İngiltere)
Liverpool (İngiltere)
Paris Saint-Germain (Fransa)

Yılın Kadın Kulübü Ödülü Adayları

Arsenal (İngiltere)
Barcelona (İspanya)
Chelsea (İngiltere)
OL Lyonnes (Fransa)
Orlando Pride (Amerika Birleşik Devletleri)

2024 BALLON D'OR KAZANANLARI

Erkekler Ballon d'Or : Rodri (İspanya, Manchester City)
Kadınlar Ballon d'Or : Aitana Bonmatí (İspanya, Barselona)
Kopa Kupası : Lamine Yamal (İspanya, Barselona)
Yashin Kupası : Emiliano Martínez (Arjantin, Aston Villa)
Yılın Erkek Teknik Direktörü : Carlo Ancelotti (İtalya, Real Madrid)
Yılın Kadın Teknik Direktörü : Emma Hayes (İngiltere, Chelsea / ABD Milli Takımı)
Yılın Erkek Kulübü : Real Madrid (İspanya)
Yılın Kadın Kulübü : Barselona (İspanya)
Gerd Müller Kupası : Harry Kane (İngiltere, Bayern Münih) ve Kylian Mbappé (Fransa, Paris Saint-Germain / Real Madrid)
Socrates Ödülü : Jenni Hermoso (İspanya, Tigres UANL)

