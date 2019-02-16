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Fenerbahçe - A. Konyaspor maçına Fırat Aydınus damgası! İşte sosyal medyadaki Fırat Aydınus yorumları...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Atiker Konyaspor ile karşılaştı. Mücadeleye Fırat Aydınus'un performansı damga vurdu. Sosyal medya kullanıcıları tecrübeli hakeme büyük tepki gösterdi. İşte Fenerbahçe - Atiker Konyaspor karşılaşmasından sonra sosyal medyadaki Fırat Aydınus yorumları...

16.02.2019 22:22 - Son Güncelleme: 16.02.2019 22:22
Fenerbahçe - A. Konyaspor maçına Fırat Aydınus damgası! İşte sosyal medyadaki Fırat Aydınus yorumları...
Fenerbahçe - A. Konyaspor maçına Fırat Aydınus damgası! İşte sosyal medyadaki Fırat Aydınus yorumları...
Fenerbahçe - A. Konyaspor maçına Fırat Aydınus damgası! İşte sosyal medyadaki Fırat Aydınus yorumları...
Fenerbahçe - A. Konyaspor maçına Fırat Aydınus damgası! İşte sosyal medyadaki Fırat Aydınus yorumları...
Fenerbahçe - A. Konyaspor maçına Fırat Aydınus damgası! İşte sosyal medyadaki Fırat Aydınus yorumları...
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