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Fenerbahçe 2020-2021 sezonunda bambaşka! İşte yeni transferler ve Erol Bulut'un planlamaları...

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'de yönetim kolları erken sıvadı ve transfer sezonun açıldığı gün olan 4 Ağustos'tan bu yana tam 9 ismi resmi olarak kadrosuna kattı. 2020-2021 sezonunda bambaşka bir Fenerbahçe sahada görecek olan taraftarlar takımlarını izlemeyi heyecanla beklerken, sarı-lacivertlilerin yeni transferlerini ve Erol Bulut'un yeni sezon planlamalarını sizler için derledik. İşte 2021 model Fenerbahçe ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

27.08.2020 17:46 - Son Güncelleme: 27.08.2020 17:51
Fenerbahçe 2020-2021 sezonunda bambaşka! İşte yeni transferler ve Erol Bulut'un planlamaları...

Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluktan başka bir ihtimali düşünmek dahi istemiyor.

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Fenerbahçe 2020-2021 sezonunda bambaşka! İşte yeni transferler ve Erol Bulut'un planlamaları...

Pandemi döneminde mali anlamda da oldukça zorlu bir viraja giren sarı-lacivertliler, şu ana kadar yaptığı transferlerle adından en çok söz ettiren takım konumunda.

Fenerbahçe 2020-2021 sezonunda bambaşka! İşte yeni transferler ve Erol Bulut'un planlamaları...

Şampiyonluk hasretiyle yanan, en son şampiyonluğunu 2013-14 sezonunda elde eden Fenerbahçe bu sezon transferde büyük oynuyor.

Fenerbahçe 2020-2021 sezonunda bambaşka! İşte yeni transferler ve Erol Bulut'un planlamaları...

Lig biter bitmez transfer hamlesine başlayan Sarı- Lacivertliler 1 ayda transfer planlamasının yüzde 90'ını tamamlamayı başarmış durumda.

Fenerbahçe 2020-2021 sezonunda bambaşka! İşte yeni transferler ve Erol Bulut'un planlamaları...

Kanarya alınan yeni oyuncularla birlikte bol alternatifli şampiyonluk savaşı verecek bir kadro oluşturdu.

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