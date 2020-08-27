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Fenerbahçe 2020-2021 sezonunda bambaşka! İşte yeni transferler ve Erol Bulut'un planlamaları...

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'de yönetim kolları erken sıvadı ve transfer sezonun açıldığı gün olan 4 Ağustos'tan bu yana tam 9 ismi resmi olarak kadrosuna kattı. 2020-2021 sezonunda bambaşka bir Fenerbahçe sahada görecek olan taraftarlar takımlarını izlemeyi heyecanla beklerken, sarı-lacivertlilerin yeni transferlerini ve Erol Bulut'un yeni sezon planlamalarını sizler için derledik. İşte 2021 model Fenerbahçe ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

27.08.2020 17:46 - Son Güncelleme: 27.08.2020 17:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





