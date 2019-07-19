Fenerbahçe 2019-20 sezonu formalarını tanıttı! İşte Fenerbahçeli futbolcuların tercihi
Fenerbahçe'nin 2019-2020 sezonunda giyeceği, Adidas tarafından hazırlanan formaların tanıtımı, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen özel bir davetle yapıldı. Düzenlenen davete Fenerbahçe futbol takımı da ekip olarak katıldı. Peki oyuncular hangi formaları tercih etti? İşte Fenerbahçeli futbolcuların yeni sezon forma tercihleri...
Fenerbahçe'nin #BurasıKadıköy sloganı ile tanıtılan 2019-2020 sezonu formaları; Fenerbahçe'yi temsil eden, her bir dokusu ile "Sarı Lacivert"i ve Fenerbahçeliliği çağrıştıran Kadıköy ruhunu; Türkiye'nin, Anadolu'nun dört bir yanındaki Fenerbahçelilerle paylaşmayı ve milyonlarla buluşturmayı hedefliyor. #BurasıKadıköy sloganı, Fenerbahçe'nin, Saracoğlu'nda ve deplasmanlarda bu sezon camiasının sonsuz desteğiyle ortaya koyacağı iddia ve inancını da perçinliyor.
Fenerbahçe için hazırlanan formalar adidas'ın futbol modasını stadyumlardan sokaklara taşıdığı "Stadium to Street" konseptinde, taraftarın günlük hayata da rahatlıkla adapte edebileceği şekilde tasarlandı. Fenerbahçe'nin yetişkin formaları 249 TL, genç formaları 189 TL, çocuk forma şort ve çoraptan oluşan setler ise 239 TL'lik fiyatları ile satışta olacak.
EFSANE ÇUBUKLU FORMA
Fenerbahçe'nin tarihi ve vazgeçilmez forması olan Efsane Çubuklu Forma, 2019-2020 sezonunda yenilikçi yorumu ile Fenerbahçeli taraftarların beğenisine sunuldu. Futuristik bir yorum katılan ve adidas'ın ikonik simgesi üç bant ile detaylandırılan Efsane Çubuklu Forma'nın tanıtımını Fenerbahçeli futbolculardan Max Kruse yaptı. Efsane Çubuklu Forma, her sezon olduğu gibi 2019-2020 sezonunda da adidas'ın "DareToCreate" sloganı çerçevesinde Fenerbahçeli futbolcuların yaratıcılıklarını daha da üst seviyeye taşıyacak.