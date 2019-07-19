Fenerbahçe 2019-20 sezonu formalarını tanıttı! İşte Fenerbahçeli futbolcuların tercihi

EFSANE ÇUBUKLU FORMA

Fenerbahçe'nin tarihi ve vazgeçilmez forması olan Efsane Çubuklu Forma, 2019-2020 sezonunda yenilikçi yorumu ile Fenerbahçeli taraftarların beğenisine sunuldu. Futuristik bir yorum katılan ve adidas'ın ikonik simgesi üç bant ile detaylandırılan Efsane Çubuklu Forma'nın tanıtımını Fenerbahçeli futbolculardan Max Kruse yaptı. Efsane Çubuklu Forma, her sezon olduğu gibi 2019-2020 sezonunda da adidas'ın "DareToCreate" sloganı çerçevesinde Fenerbahçeli futbolcuların yaratıcılıklarını daha da üst seviyeye taşıyacak.