'Fener Ol' kampanyasında son durum! İşte Fenerbahçe için toplanan para

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 4 Nisan 2019'da FB TV'de başlattığı 'Fener Ol' kampanyasında sarı lacivertli taraftarlardan gelen destek ve bağışlar neticesinde toplanan son para belli oldu. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği kampanyada şu ana kadar toplanan paranın tutarı merak ediliyordu. 'Fener Ol' kampanyası sayesinde 31 Mayıs'a kadar 500 milyon TL, bir yıl içinde de 1 milyar TL toplanması hedefleniyordu... Peki 'Fener Ol' kampanyası ile ne kadar para toplandı? İşte Fenerbahçelilerin merakla beklediği detaylar...

24.04.2019 18:24 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





