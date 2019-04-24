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'Fener Ol' kampanyasında son durum! İşte Fenerbahçe için toplanan para

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 4 Nisan 2019'da FB TV'de başlattığı 'Fener Ol' kampanyasında sarı lacivertli taraftarlardan gelen destek ve bağışlar neticesinde toplanan son para belli oldu. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği kampanyada şu ana kadar toplanan paranın tutarı merak ediliyordu. 'Fener Ol' kampanyası sayesinde 31 Mayıs'a kadar 500 milyon TL, bir yıl içinde de 1 milyar TL toplanması hedefleniyordu... Peki 'Fener Ol' kampanyası ile ne kadar para toplandı? İşte Fenerbahçelilerin merakla beklediği detaylar...

24.04.2019 18:24 - Son Güncelleme:
'Fener Ol' kampanyasında son durum! İşte Fenerbahçe için toplanan para

Fenerbahçe'nin Başkan Ali Koç öncülüğünde 4 Nisan 2019 tarihinde başlattığı 'Fener Ol' kampanyasında şu ana kadar toplanan para belli oldu.

'Fener Ol' kampanyasında son durum! İşte Fenerbahçe için toplanan para

Kampanyaya destek sağlayanların sayısının yarım milyona yaklaştığı öğrenilirken toplanan para, 15 milyon euro yani 17 milyon dolar! TL üzerinden 100 milyon liraya denk geliyor.

'Fener Ol' kampanyasında son durum! İşte Fenerbahçe için toplanan para

Hedeflenen rakam ise 65 milyon euro'ydu... Yine TL üzerinden bakılacak olursa yaklaşık 430 milyon TL'ye tekabül ediyor.

'Fener Ol' kampanyasında son durum! İşte Fenerbahçe için toplanan para

Böylelikle kampanyada kısa vadede belirlenen rakamın 4'te 1'ine yakını elde edilmiş oldu.

'Fener Ol' kampanyasında son durum! İşte Fenerbahçe için toplanan para

Bu arada 'Fener Ol' kampanyasına bazı sarı- lacivertli futbolcular da destek verdi... Ancak toplanan rakamın dışında mı, değil mi? resmi bir açıklama yapılmadı. Futbolcular, aylık maaşlarının yüzde 10 kadarını bağışlayarak katkı sağlayacaklardı.

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