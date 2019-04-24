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Fatih Terim'den olay açıklama 'Asla Galatasaray'da çalışmayacağım'

Galatasaray'da son günlerde ibrasızlık krizi sonrası gelişmeler yakınen takip ediliyor. Geçtiğimiz aylarda Mustafa Cengiz ve yönetimi mali açıdan ibra edilmemiş ve Fatih Terim'in geleceği muallakta kalmıştı. Bu gelişmelerin ardından Fatih Terim'in sözleşme yenilemeyeceği iddia edilmişti. Gelen son haberler akıllarda soru işareti bırakacak cinsten. Ancak bu ne Fatih Terim ne de Galatasaray için bir ilk olacak.

24.04.2019 17:08 - Son Güncelleme: 24.04.2019 17:23
Fatih Terim'den olay açıklama 'Asla Galatasaray'da çalışmayacağım'

Galatasaray'da yönetimin idari açıdan ibra edilmemesinin ardından sözleşme görüşmeleri durdurulan Fatih Terim'e, mahkeme kararıyla görevine devam eden Mustafa Cengiz rafta bekletilen yeni sözleşmeyi çıkarıp, "Hocam artık imzalayalım" dedi.

Fatih Terim'den olay açıklama 'Asla Galatasaray'da çalışmayacağım'

Hem ligde hem de kupada şampiyonluğa giden Terim'e Başkan Mustafa Cengiz, "Hocam imzayı atalım. Biz bir yere gitmiyoruz" dedi.

Fatih Terim'den olay açıklama 'Asla Galatasaray'da çalışmayacağım'

PEKİ SÖZLEŞME İMZALAYACAK MI?

Terim'in ise "5 hafta kaldı. Şampiyonluk gelsin imzamızı atarız. Biz her zaman buradayız. Galatasaraylıyız" sözlerini kullandığı bildirildi.

Fatih Terim'den olay açıklama 'Asla Galatasaray'da çalışmayacağım'

'BİR DAHA ASLA GALATASARAY'I ÇALIŞTIRMAYACAĞIM'

Fatih Terim 2004 yılında yaptığı açıklamada da Galatasaray'dan ayrıldığını açıklamıştı. Fatih Terim Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maç sonrası şu açıklamayı yapmıştı:

''Şu anki vedam döneceğimi gösteren bir veda değil. Galatasaray'daöğrendiklerim, her şeyi ulu orta kamuoyunun önünde tartışmak değildi. 20.45 itibariyle Galatasaray'da teknik direktörlük ceketini tamamen astım. Bir daha asla Galatasaray'da teknik direktör olarak çalışmayacağım. Türkiye'de de çalışmayacağım. Vedam biraz geniş kapsamlı veda. Siz Fatih Terim olun bir takım şeylere maruz kalın. Benim ihtiyacım yok kendimi savunmaya. Yurtdışında biz yine kendi insanlarımızı temsil etmeye devam ederiz.''

Fatih Terim'den olay açıklama 'Asla Galatasaray'da çalışmayacağım'

FATİH TERİM: 'BİR DAHA DÖNERSEM'

2015 yılında Galatasaray'daki görevine son verilen Fatih Terim'in hüngür hüngür ağladığı bu görünüler günlerce konuşulmuştu.

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