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Haberler Spor Fatura Domagoj Vida'ya kesildi! Sarı kart sonrası olay sözler

Fatura Domagoj Vida'ya kesildi! Sarı kart sonrası olay sözler

Mağlubiyetin faturası Domagoj Vida'ya kesildi. Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş Konyaspor'a son dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu. Golden önce sarı kart gören Domagoj Vida gole giden atakta ikinci sarıdan kırmızı riskini göz önünde bulundurarak rakip oyuncuyu durdurmadı. Konyaspor - Beşiktaş maçını yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu da yıldız futbolcu için bomba sözler kullandı. İşte detaylar ve maçtan ekrana yansımayan kareler...

28.12.2021 01:13 - Son Güncelleme: 28.12.2021 01:37
Fatura Domagoj Vida’ya kesildi! Sarı kart sonrası olay sözler

Mağlubiyetin faturası Domagoj Vida'ya kesildi. Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş Konyaspor'a son dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu.

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Fatura Domagoj Vida’ya kesildi! Sarı kart sonrası olay sözler

Beşiktaş'ta maç sonuna kadar sahada kalan Domagoj Vida, mücadelenin ilk yarısında yaptığı itiraz sonucu sarı kart gördü.

Fatura Domagoj Vida’ya kesildi! Sarı kart sonrası olay sözler

Golden önce sarı kart gören Domagoj Vida gole giden atakta ikinci sarıdan kırmızı riskini göz önünde bulundurarak rakip oyuncuyu durdurmadı.

Fatura Domagoj Vida’ya kesildi! Sarı kart sonrası olay sözler

ERMAN TOROĞLU'NDAN DOMAGOJ VİDA SÖZLERİ

Konyaspor - Beşiktaş maçını yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu da yıldız futbolcu için bomba sözler kullandı.

Fatura Domagoj Vida’ya kesildi! Sarı kart sonrası olay sözler

"GECENİN ADAMI HAKEM DEĞİL VİDA"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Vida'yı şu sözlerle eleştirdi:

"Muhabir olsam Vida'ya giderim, 'Sarıyı nasıl gördün, golde neden müdahale etmedin?' diye sorarım. Bu gecenin adamı hakem değil Vida."

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