Fatura Domagoj Vida'ya kesildi! Sarı kart sonrası olay sözler
Mağlubiyetin faturası Domagoj Vida'ya kesildi. Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş Konyaspor'a son dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu. Golden önce sarı kart gören Domagoj Vida gole giden atakta ikinci sarıdan kırmızı riskini göz önünde bulundurarak rakip oyuncuyu durdurmadı. Konyaspor - Beşiktaş maçını yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu da yıldız futbolcu için bomba sözler kullandı. İşte detaylar ve maçtan ekrana yansımayan kareler...
Mağlubiyetin faturası Domagoj Vida'ya kesildi. Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş Konyaspor'a son dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu.
Beşiktaş'ta maç sonuna kadar sahada kalan Domagoj Vida, mücadelenin ilk yarısında yaptığı itiraz sonucu sarı kart gördü.
Golden önce sarı kart gören Domagoj Vida gole giden atakta ikinci sarıdan kırmızı riskini göz önünde bulundurarak rakip oyuncuyu durdurmadı.
ERMAN TOROĞLU'NDAN DOMAGOJ VİDA SÖZLERİ
Konyaspor - Beşiktaş maçını yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu da yıldız futbolcu için bomba sözler kullandı.
"GECENİN ADAMI HAKEM DEĞİL VİDA"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Vida'yı şu sözlerle eleştirdi:
"Muhabir olsam Vida'ya giderim, 'Sarıyı nasıl gördün, golde neden müdahale etmedin?' diye sorarım. Bu gecenin adamı hakem değil Vida."