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Fatih Terim'e koronavirüsü Abdurrahim Albayrak mı bulaştırdı? Gerçekler ortaya çıktı

Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüs salgınından en çok etkilenen spor kulüplerinin başında Galatasaray geldi. Teknik direktör Fatih Terim ve yöneticiler Abdurrahim Albayrak ile Yusuf Günay koronavirüse yakalanırken, özellikle Fatih Terim'in bu virüsü nerden kaptığı merak konusu oldu. Hastalık ilk duyulduğunda gözler ertelenmeyen Galatasaray - Beşiktaş maçına dönmüştü. Peki Fatih Terim'e koronavirüs Beşiktaş derbisinde mi bulaştı? Abdurrahim Albayrak, ailesi, Yusuf Günay bu olayın neresinde? İşte detaylar...

05.04.2020 11:38 - Son Güncelleme: 05.04.2020 11:39
Fatih Terim'e koronavirüsü Abdurrahim Albayrak mı bulaştırdı? Gerçekler ortaya çıktı

Galatasaray'da flaş gelişme... Geçtiğimiz günlerde corona virüsü (koronaivirüsü) testi pozitif çıktığı öğrenilen ve hastaneye kaldırılan Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile ilgili Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Tahir Kum, flaş bir yazıyı kaleme aldı. Peki, sanıldığı gibi Fatih Terim'e, corona virüsü Beşiktaş maçında mı bulaştı? İşte cevabı ve yaşananlar...

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Fatih Terim'e koronavirüsü Abdurrahim Albayrak mı bulaştırdı? Gerçekler ortaya çıktı

Terim'in sorumlusu Türkiye Futbol Federasyonu derhal istifa etmelidir. Dedik mi? Dedik... Böyle başlıklar attık mı? Attık... Hatta ve hatta ilk günlerde TFF'ye sövüp-saymaya, bela okumaya kadar da vardık mı? Vardık.

Fatih Terim'e koronavirüsü Abdurrahim Albayrak mı bulaştırdı? Gerçekler ortaya çıktı

Peki niye? "O son hafta oynanmayacaktı. Oynandı, böyle oldu" diye! Önce Sayın Abdurrahim Albayrak'ın, ardından Sayın Fatih Terim'in sonra da Sayın Yusuf Günay'ın koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı... Peki başka? Fatih Hocanın o 90 dakika, yan-yana, diz-dize olduğu yardımcılarında virüse rastlandı mı? Yok! Peki...

Fatih Terim'e koronavirüsü Abdurrahim Albayrak mı bulaştırdı? Gerçekler ortaya çıktı

KAYNAK MAÇ DEĞİL
"Beşiktaş cephesinde bir şey var mı?" Yok! Hakemlerde, o gün derbide görevli sağlıkçı, güvenlikçi vs. kişilerde bir şey var mı? Şükür onlarda da yok! Peki diğer takımlarda? Orada da yok! Görünen o ki vakanın kaynağı maç değil. Daha farklı... Sadece bu üç isimle sınırlı. Hamdolsun, onlar da taburcu olup, yuvalarına döndüler.

Fatih Terim'e koronavirüsü Abdurrahim Albayrak mı bulaştırdı? Gerçekler ortaya çıktı

VİRÜSÜN KAYNAĞI FARKLI!
Peki, niye hiç kimse çıkıp da vakanın sadece bu üç isimle sınırlı kalmasına karşılık, "Acaba buna sebep ne olabilir?" diye sorup soruşturmadı?

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