Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Club Brugge 11'i...
Ligde ve Avrupa'da kötü sonuçlar alan Galatasaray, bir de yıldız isimlerin sakatlık haberleriyle sarsıldı. Teknik direktör Fatih Terim sakatlıklar yüzünden kadro kurmakta zorluk çekerken, altyapıdan birçok oyuncuyu maç kadrosuna dahil etme kararı aldı. Club Brugge'ü yenerek UEFA Avrupa Ligi konusunda avantaj yakalamak isteyen sarı-kırmızılı ekipte hedef mutlak 3 puan. İşte Galatasaray'ın Club Brugge 11'i...
26.11.2019 10:17
- Son Güncelleme: 26.11.2019 10:17
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