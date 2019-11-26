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Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Club Brugge 11'i...

Ligde ve Avrupa'da kötü sonuçlar alan Galatasaray, bir de yıldız isimlerin sakatlık haberleriyle sarsıldı. Teknik direktör Fatih Terim sakatlıklar yüzünden kadro kurmakta zorluk çekerken, altyapıdan birçok oyuncuyu maç kadrosuna dahil etme kararı aldı. Club Brugge'ü yenerek UEFA Avrupa Ligi konusunda avantaj yakalamak isteyen sarı-kırmızılı ekipte hedef mutlak 3 puan. İşte Galatasaray'ın Club Brugge 11'i...

26.11.2019 10:17 - Son Güncelleme: 26.11.2019 10:17
Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Club Brugge 11'i...

Bir dönem Avrupa'yı kasıp kavuran ve UEFA Kupası ile Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başaran Galatasaray, yine kritik bir eşikte...

Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Club Brugge 11'i...

Sarı-kırmızılı ekip bugün sahasında Belçika ekibi Club Brugge'u konuk edecek.

Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Club Brugge 11'i...

Saat 20.55'te başlayacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Maç, beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.

Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Club Brugge 11'i...

Saat 20.55'te başlayacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Club Brugge 11'i...

SON KAYIP RYAN BABEL
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Falcao, Andone, Luyindama ve Şener ile cezalı Nzonzi maçın kadrosunda yer alamayacak.

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