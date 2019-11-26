Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Anlaşma sağlandı
Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ancak son haftalarda aldığı galibiyetlerle zirve yarışına katılan Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için de gaza bastı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı ekipte Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda çalışmalar sürerken, Avcı'nın çok istediği bir isimle prensipte anlaşma sağlandığı öğrenildi.
26.11.2019 13:34
- Son Güncelleme: 26.11.2019 13:35
Bu sezon performansları ile Sivas'a tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşatan isimlerden Emre Kılınç, Beşiktaş yolunda.
Ahmet Nur Çebi başkanlığında takımın çehresini değiştirmek için çalışan yönetim, Mert Hakan Yandaş'ın ardından Yiğido ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki oyuncu için de görüşmelerine hız verdi.
Geçen sezondan bu yana siyah-beyazlıların transferinde ısrarcı olduğu Emre Kılınç için bu sezonun başında 3.5 milyon Euro istenmesi gelişine engel olmuştu.
Ancak sezon sonunda bedelsiz olarak sol kanat mevkiinde forma giyen oyuncuyu elinden kaçırmak istemeyen Yiğidolar bu kez indirime gitmeye ve makul bir fiyatta anlaşmaya yakın.
Beşiktaş cephesi çok daha düşük bir bedelle işi bitirmek isterken Sivas da ayrılığa sıcak bakıyor.