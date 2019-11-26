Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Anlaşma sağlandı

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ancak son haftalarda aldığı galibiyetlerle zirve yarışına katılan Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için de gaza bastı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı ekipte Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda çalışmalar sürerken, Avcı'nın çok istediği bir isimle prensipte anlaşma sağlandığı öğrenildi.

26.11.2019 13:34 - Son Güncelleme: 26.11.2019 13:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





