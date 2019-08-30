Fatih Terim'den sürpriz kadro! İşte Galatasaray'ın Kayserispor 11'i...

Süper Lig'e çok kötü bir başlangıç yaparak 2 maçtan sadece 1 puanla ayrılan Galatasaray, Kayserispor'a konuk oluyor. Galatasaray'da yeni transfer Seri'nin kart cezası bulunurken, orta sahada Nzonzi - Donk ikilisinin oynaması bekleniyor. 3 puan alarak milli araya rahat bir nefes alarak girmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim kafasındaki 11'i belirledi. İşte Kayserispor - Galatasaray maçının 11'leri...

30.08.2019 16:07 - Son Güncelleme: 30.08.2019 16:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





