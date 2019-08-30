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Fatih Terim'den sürpriz kadro! İşte Galatasaray'ın Kayserispor 11'i...

Süper Lig'e çok kötü bir başlangıç yaparak 2 maçtan sadece 1 puanla ayrılan Galatasaray, Kayserispor'a konuk oluyor. Galatasaray'da yeni transfer Seri'nin kart cezası bulunurken, orta sahada Nzonzi - Donk ikilisinin oynaması bekleniyor. 3 puan alarak milli araya rahat bir nefes alarak girmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim kafasındaki 11'i belirledi. İşte Kayserispor - Galatasaray maçının 11'leri...

30.08.2019 16:07 - Son Güncelleme: 30.08.2019 16:07
Fatih Terim'den sürpriz kadro! İşte Galatasaray'ın Kayserispor 11'i...

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, haftanın açılış maçında Kayserispor deplasmanına konuk olacak.

Fatih Terim'den sürpriz kadro! İşte Galatasaray'ın Kayserispor 11'i...

İki haftada bir yenilgi ve bir beraberlik alan ve henüz galibiyetle tanışamayan sarı-kırmızılılar, 3 puanı hanesine yazdırarak galibiyet serisi oluşturmak istiyor.

Fatih Terim'den sürpriz kadro! İşte Galatasaray'ın Kayserispor 11'i...

BELHANDA TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katılırken, Emre Taşdemir ise takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalıştı.

Fatih Terim'den sürpriz kadro! İşte Galatasaray'ın Kayserispor 11'i...

Kayseri deplasmanında Seri'den faydalanamayacak olan Fatih Terim, zorlu deplasmanda sahaya süreceği 11'i belirledi.

Fatih Terim'den sürpriz kadro! İşte Galatasaray'ın Kayserispor 11'i...

Tecrübeli teknik adam, Konyaspor maçında etkisiz bir performans sergileyen Emre Mor'u kulübeye çekeceği öğrenildi.

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