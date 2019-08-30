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Falcao transferinde flaş gelişme | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Galatasaray'ın haftalardır peşinden koştuğu Radamel Falcao transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Dün Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Galatasaraylı yöneticilerle bir araya gelen Falcao arasında transferin detaylar konuşuldu. Transferde çok istekli olan sarı-kırmızılı yöneticiler bugün de Fransa'da Monacolu yetkililer ile bir araya geldi. İşte transfer görüşmesinin fotoğrafları...

30.08.2019 16:54 - Son Güncelleme: 30.08.2019 17:02
Falcao transferinde flaş gelişme | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Galatasaray'da Radamel Falcao için transfer girişimleri son sürat devam ediyor...

Falcao transferinde flaş gelişme | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Fransa basınından L'Equipe, Falcao transferindeki son gelişmeyi "Monaco yönetimi, son saatlerde Radamel Falcao hakkında fikir değiştirdi. Falcao'nun Galatasaray'a transferi çok yakın" ifadeleriyle duyurmuştu.

Falcao transferinde flaş gelişme | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Kolombiyalı golcü, Monaco yöneticileriyle son kez konuşup izin istedi ve bu gelişmenin ardından soluğu Galatasaray yöneticilerinin yanında aldı.

Falcao transferinde flaş gelişme | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Falcao, Le Meridien Otel'de 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, İdari Menajer Şükrü Hanedar ve menajer Ahmet Bulut ile bir araya geldi.

Falcao transferinde flaş gelişme | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Heyet ile Falcao, son gelişmeleri masaya yatırdı.

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