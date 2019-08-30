Falcao transferinde flaş gelişme | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Galatasaray'ın haftalardır peşinden koştuğu Radamel Falcao transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Dün Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Galatasaraylı yöneticilerle bir araya gelen Falcao arasında transferin detaylar konuşuldu. Transferde çok istekli olan sarı-kırmızılı yöneticiler bugün de Fransa'da Monacolu yetkililer ile bir araya geldi. İşte transfer görüşmesinin fotoğrafları...

30.08.2019 16:54 - Son Güncelleme: 30.08.2019 17:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





