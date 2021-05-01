Fatih Terim'den Galatasaray'a şampiyonluk mesajı
Süper Lig'de bitime 4 hafta kala şampiyonluk yarışında heyecan sürüyor. Son 2 maçını kazanan Galatasaray, zirve takibini sürdürürken; Fatih Terim oyuncularını mental olarak son 4 maça hazırlıyor. Özellikle önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinin önemine dikkat çeken Terim, "Biz kazanalım. Sıralama değişecektir" mesajını verdi.
01.05.2021 15:34
- Son Güncelleme: 01.05.2021 15:34
Kalan haftalarda puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim son periyotta devreye girdi.
Sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik sergileyen, arada sekiz maçlık galibiyet serisi de yaşayan, üç maç boyunca galibiyete hasret de kalan Galatasaray geri sayıma şampiyonluk potasında giriyor.
Türkiye'nin haberine göre, Beşiktaş'ın 6, Fenerbahçe'nin ise 1 puan gerisinde olan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim mücadeleyi son düdüğe kadar sürdüreceklerini açıkladıktan sonra oyuncularından da sezonu kendilerine yakışır şekilde noktalamalarını istedi.
Tecrübeli teknik adam kalan final karşılaşmalarına takımını mental olarak hazırlarken son dört maçtan da galibiyet bekleğini belirtip ekledi; "Her maçımız final demiştik. Bu sezonun son 360 dakikası kaldı önümüzde. Her maçımızı kazanıp, bize yakışır şekilde bitirmeliyiz."
"Bu maçların biri lider durumundaki rakibimizle. Ligde sıralamanın her an değişebildiğini birçok defa gördük. Kazanalım bekleyelim. Sonuç olarak çıkalım işimizi en iyi şekilde yapalım, puan tablosunun nasıl şekilleneceğini göreceğiz."