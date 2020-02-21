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Fatih Terim'den derbide sürpriz 11! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı 11'i...
Fatih Terim'den derbide sürpriz 11! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı 11'i...
Dünyanın en büyük derbileri arasında bulunan Fenerbahçe - Galatasaray maçı bu pazar saat 19.00'da Kadıköy'de oynanacak. Maç öncesi Fenerbahçe'de Garry Rodrigues, Emre Belözoğlu ve Gustavo'nun eksiklikleri can sıkarken, sarı-kırmızılı cephede ise Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Lemina forma giyemeyecek. Terim mücadele öncesi son hazırlıklarını tamamlarken, Falcao konusunda da sürpriz bir karar verdi. İşte Fatih Terim'in aklındaki Fenerbahçe derbisi ilk 11'i ve detaylar...
21.02.2020 12:24
- Son Güncelleme: 21.02.2020 12:24
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı evinde ağırlayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği dev karşılaşmanın başlama düdüğü pazar günü saat 19.00'da çalacak.
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Karşılaşma öncesi ev sahibi ekipte ardı ardına yaşanan puan kayıpları nedeniyle moraller bozukken konuk ekip Galatasaray'da durum tam tersi bir halde...
Ligin ikinci yarısına muhteşem bir başlangıç yapan Galatasaray, son oynadığı 5 lig maçından da 3 puan almasını bildi. Bu seriyi Fenerbahçe karşısında da sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar 22 hafta sonunda topladığı 42 puanla 3. sırada yer alırken, Fenerbahçe 38 puanla 6. sırada kendine yer buldu.
Öte yandan Fenerbahçe 1999 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmezken, Galatasaray bu süreçte Kadıköy'de yalnızca 18 dakika skoru önde götürebildi.
Teknik direktörler açısından da oldukça büyük öneme sahip olan dev derbide, Fatih Terim ve Ersun Yanal bu güne dek 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu karşılaşmalarda Terim sahadan 4 kez galip ayrılırken, Yanal'ın takımlar 1 defa galibiyet sevinci yaşadı. 7 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.