Fatih Terim Trabzon 11'ni belirledi! İşte Galatasaray'ın Trabzonspor 11'i

Süper Lig'in 13.haftası Trabzonspor-Galatasaray derbisine ev sahipliği yapacak. Avrupa rüyası çıkmaza giren Galatasaray gözünü lige çevirdi. Bordo-mavililer'le karşılaşacak olan Aslan'ın nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı merak konusu. Fatih Terim, 3 yıldızını kulübeye çekecek. İşte Galatasaray'ın, Trabzonspor 11'i...

30.11.2019 10:41 - Son Güncelleme: 30.11.2019 10:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





