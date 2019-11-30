Fatih Terim Trabzon 11'ni belirledi! İşte Galatasaray'ın Trabzonspor 11'i
Süper Lig'in 13.haftası Trabzonspor-Galatasaray derbisine ev sahipliği yapacak. Avrupa rüyası çıkmaza giren Galatasaray gözünü lige çevirdi. Bordo-mavililer'le karşılaşacak olan Aslan'ın nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı merak konusu. Fatih Terim, 3 yıldızını kulübeye çekecek. İşte Galatasaray'ın, Trabzonspor 11'i...
30.11.2019 10:41
- Son Güncelleme: 30.11.2019 10:45
Avrupa'da istediğini bulamayan Aslan, gözünü Süper Lig'e çevirdi... Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında dün sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi için umutlarını son maça taşıdı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Paris Saint Germain deplasmanına çıkacak.
Bu maçta kazanmaktan başka şansı olmayan Aslan, bir yandan da Club Brugge'ün Real Madrid karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.
GÖZLER LİGE ÇEVRİLDİ
Galatasaray, Pazar günü ligin formda takımlarından Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.