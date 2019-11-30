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Fatih Terim Trabzon 11'ni belirledi! İşte Galatasaray'ın Trabzonspor 11'i

Süper Lig'in 13.haftası Trabzonspor-Galatasaray derbisine ev sahipliği yapacak. Avrupa rüyası çıkmaza giren Galatasaray gözünü lige çevirdi. Bordo-mavililer'le karşılaşacak olan Aslan'ın nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı merak konusu. Fatih Terim, 3 yıldızını kulübeye çekecek. İşte Galatasaray'ın, Trabzonspor 11'i...

30.11.2019 10:41 - Son Güncelleme: 30.11.2019 10:45
Fatih Terim Trabzon 11'ni belirledi! İşte Galatasaray'ın Trabzonspor 11'i

Avrupa'da istediğini bulamayan Aslan, gözünü Süper Lig'e çevirdi... Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Fatih Terim Trabzon 11'ni belirledi! İşte Galatasaray'ın Trabzonspor 11'i

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında dün sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi için umutlarını son maça taşıdı.

Fatih Terim Trabzon 11'ni belirledi! İşte Galatasaray'ın Trabzonspor 11'i

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Paris Saint Germain deplasmanına çıkacak.

Fatih Terim Trabzon 11'ni belirledi! İşte Galatasaray'ın Trabzonspor 11'i

Bu maçta kazanmaktan başka şansı olmayan Aslan, bir yandan da Club Brugge'ün Real Madrid karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

Fatih Terim Trabzon 11'ni belirledi! İşte Galatasaray'ın Trabzonspor 11'i

GÖZLER LİGE ÇEVRİLDİ

Galatasaray, Pazar günü ligin formda takımlarından Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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