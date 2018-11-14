Fatih Terim TFF'ye yaptığı savunmada ne dedi? İşte Fatih Terim'in savunması

Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar ve ardındaki süreçte yaptığı açıklamalar nedeniyle toplam 10 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in TFF'ye yaptığı savunmanın detayları ortaya çıktı.

14 Kasım 2018 Çarşamba, 16:21:39 Güncelleme: 16:22:25
Fatih Terim TFFye yaptığı savunmada ne dedi? İşte Fatih Terimin savunması

Terim'in futbol federasyonuna gönderdiği savunmada dikkat çeken en önemli detay tecrübeli teknik adamın kulüp hukuk departmanını kullanmadan savunmasını bizzat kendi isim ve imzasıyla federasyona göndermesi olurken sarı-kırmızılıların patronu tüm bu eylem ve söylemlerin ağır haksız tahrik neticesinde meydana geldiğinin göz önüne alınmasını talep etti.

Fatih Terim TFFye yaptığı savunmada ne dedi? İşte Fatih Terimin savunması

TÜM OLAYLARIN SEBEBİ...

Savunmasında, müsabaka hakemine yönelik hareket ve tehditte bulunduğu iddiasını kesinlikle kabul etmediğini ve söylemlerinin ifade hürriyeti ve eleştiri sınırları içinde olduğunu belirten Terim, tüm bu olaylara sebep olarak müsabakanın 72. dakikasında hakemin topun açıkça rakipten taça çıkmasına rağmen verdiği hatalı taç kararı neticesinde skorun eşitlenmesini gösterdi.

Fatih Terim TFFye yaptığı savunmada ne dedi? İşte Fatih Terimin savunması

Hazırladığı üç sayfalık yazılı savunmasını ciddi bir hukuki çalışma yaparak Yargıtay'ın tehdit ve hakaretle ilgili emsal kararlarından örneklerle zenginleştiren Terim, hakemlere hakaret ettiği yönündeki iddianın gerçeklerden uzak ve hukuka aykırı bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Fatih Terim TFFye yaptığı savunmada ne dedi? İşte Fatih Terimin savunması

Terim, söylemiş olduğu bu sözleri ağır haksız tahrik neticesinde söylediğini ancak bu sözlerin belirli bir şahsa yani müsabaka hakemlerinin şansına yönelik olmadığının bilinmesini istedi.

Fatih Terim TFFye yaptığı savunmada ne dedi? İşte Fatih Terimin savunması

ŞENOL GÜNEŞ VE SERGEN YALÇIN'I EMSAL GÖSTERDİ

Tecrübeli teknik adam yaptığı yazılı savunmasında benzer sözlü eylemlerden dolayı sadece bir maç men cezasına çarptırılan Sergen Yalçın ve Şenol Güneş kararlarını emsal göstererek kendisinin hakaretten yargılanmasına tepki gösterdi.

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