Fatih Terim TFFye yaptığı savunmada ne dedi? İşte Fatih Terimin savunması

Fatih Terim TFF'ye yaptığı savunmada ne dedi? İşte Fatih Terim'in savunması
Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar ve ardındaki süreçte yaptığı açıklamalar nedeniyle toplam 10 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in TFF'ye yaptığı savunmanın detayları ortaya çıktı.
Terim'in futbol federasyonuna gönderdiği savunmada dikkat çeken en önemli detay tecrübeli teknik adamın kulüp hukuk departmanını kullanmadan savunmasını bizzat kendi isim ve imzasıyla federasyona göndermesi olurken sarı-kırmızılıların patronu tüm bu eylem ve söylemlerin ağır haksız tahrik neticesinde meydana geldiğinin göz önüne alınmasını talep etti.
TÜM OLAYLARIN SEBEBİ...
Savunmasında, müsabaka hakemine yönelik hareket ve tehditte bulunduğu iddiasını kesinlikle kabul etmediğini ve söylemlerinin ifade hürriyeti ve eleştiri sınırları içinde olduğunu belirten Terim, tüm bu olaylara sebep olarak müsabakanın 72. dakikasında hakemin topun açıkça rakipten taça çıkmasına rağmen verdiği hatalı taç kararı neticesinde skorun eşitlenmesini gösterdi.