Ali Koç: Gerekirse Avrupaya 5 yıl gitmeyelim!

Şu anda yapılara ve taşıdığımız borca baktığımız zaman mümkün değil. Biz şu anda finans kuruluşlarına olan borçları konuşuyoruz. 4 büyük kulübün 3.1 milyar TL finansal borcu var. Bu borç olmasa, Fenerbahçe kendi ürettiği ekonomiyle kendi kendini çevirecek bir kulüp. Şimdi zarar ediyoruz, şampiyon olmak isteyip yatırım yapıyoruz, zararlar artıyor ve bunu borçla finanse ediyoruz" diye konuştu.