Ali Koç: Gerekirse Avrupaya 5 yıl gitmeyelim!

Ali Koç: "Gerekirse Avrupa'ya 5 yıl gitmeyelim!"
Fikret Orman ve Ali Koç, "Sporun Geleceği Aydınlık mı?" panelinde açıklamalarda bulundu.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun konferansına konuşmacı olarak katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mevcut durumda mart ayından sonrasını göremediklerini söylerken, Türkiye'de zihniyetin değişmesi gerektiğini ifade etti. Maç kazanamayınca 'Paralar nerede' diye bağırıldığını ifade eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise, "Ben bu kulübü Dolmabahçe'de saraydan almadım, Çağlayan Adliyesi'nde 450 dosyayla teslim aldım" dedi.
HARCAMALARIMIZIN YÜZDE 80'İ YABANCI PARA CİNSİNDEN
Ekolig forumunda Süper Lig'in gelirlerinin 2.3 milyar TL'den 3.2 milyar TL'ye yükselmesi konusuyla başlayan konferansta ilk konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oldu. Yabancı para biriminden artış olmadığını söyleyen Koç, "Harcamalarımızın yüzde 80'i yabancı para cinsinden. Fenerbahçe'nin kendi ürettiği ekonomiyle kalıcı başarı yakalaması mümkün. Ancak bugün geldiğimiz noktada borç sarmalına girilmiş bir durum var.
Şu anda yapılara ve taşıdığımız borca baktığımız zaman mümkün değil. Biz şu anda finans kuruluşlarına olan borçları konuşuyoruz. 4 büyük kulübün 3.1 milyar TL finansal borcu var. Bu borç olmasa, Fenerbahçe kendi ürettiği ekonomiyle kendi kendini çevirecek bir kulüp. Şimdi zarar ediyoruz, şampiyon olmak isteyip yatırım yapıyoruz, zararlar artıyor ve bunu borçla finanse ediyoruz" diye konuştu.
"BAŞTAN AŞAĞI YAPI DEĞİŞMELİ"
Türkiye'de kulüplerin nefes alabilmesi için yapının değişmesi gerektiğini söyleyen Ali Koç, "Federasyondan yöneticilere, antrenörlerden spor medyasına kadar yapının baştan aşağıya değişmesi gerekiyor. Devletin içinde olduğu bir yapılanma gerekiyor. Şu anda biz mart ayından sonrasını göremiyoruz. Elimizdeki mevcut çözümlere baktığımız zaman bu durumun içinden çıkabilmemiz mümkün değil.
"GEREKİRSE AVRUPA'YA 5 YIL GİTMEYELİM"
Gerekirse 5 sene Avrupa'ya bile gitmemeyi göze almamız lazım. Bu noktaya sorumsuzca yönetimlerden kaynaklı geldik. Buradan çıkmamız için devletin radikal kararlar alması gerekiyor. Avrupa'ya gitmemek belki çözüm değil, ben en radikal olanını söylüyorum. Şu anda biz iki başkan olarak yönetimi elimize yüzümüze bulaştırıp gitsek hiçbir sorumluluğumuz yok. Bu sorumluluk getirilmeli" diye konuştu.