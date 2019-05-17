Fatih Terim Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruyor! İşte Galatasaray'ın hedefindeki isimler...

Süper Lig'de Başakşehir'i yenerek şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim önümüzdeki yılın kadrosunu kurmak için de kolları sıvadı. Şampiyon olması durumunda Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak olan sarı kırmızılı ekipte transfer çalışmaları bu doğrultuda yürütülüyor. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi hedefi için transfer listesindeki futbolcular...

17.05.2019 09:19 - Son Güncelleme: 17.05.2019 09:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





