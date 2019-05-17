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Fatih Terim Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruyor! İşte Galatasaray'ın hedefindeki isimler...

Süper Lig'de Başakşehir'i yenerek şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim önümüzdeki yılın kadrosunu kurmak için de kolları sıvadı. Şampiyon olması durumunda Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak olan sarı kırmızılı ekipte transfer çalışmaları bu doğrultuda yürütülüyor. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi hedefi için transfer listesindeki futbolcular...

17.05.2019 09:19 - Son Güncelleme: 17.05.2019 09:20
Fatih Terim Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruyor! İşte Galatasaray'ın hedefindeki isimler...

Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray gözünü Süper Lig şampiyonluğuna dikti.

Fatih Terim Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruyor! İşte Galatasaray'ın hedefindeki isimler...

Sarı-kırmızılılar, 19 Mayıs Pazar günü Başakşehir ile şampiyonluğun büyük ölçüde belirleneceği bir maça çıkacak.

Fatih Terim Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruyor! İşte Galatasaray'ın hedefindeki isimler...

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak kritik maçı kazanarak şampiyonluk yolunda avantajı tamamen eline geçirmek isteyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim hedef büyüttü.

Fatih Terim Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruyor! İşte Galatasaray'ın hedefindeki isimler...

Şampiyonluğa ulaşılması halinde kasasını dolduracak olan Galatasaray ekonomik yönden büyük bir rahatlama yaşayacak.

Fatih Terim Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruyor! İşte Galatasaray'ın hedefindeki isimler...

Transferde eli oldukça rahatlayacak olan sarı-kırmızılı yönetim, önümüzdeki sezon Fatih Terim önderliğinde Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kuracak.

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