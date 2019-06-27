Ryan Babel Galatasaray için İstanbul'a geldi 27.06.2019 16:54

Galatasaray son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor... Bir dönem Beşiktaş forması giyen Hollandalı yıldız Ryan Babel, Galatasaray için İstanbul'a geldi. Transferin resmi olarak açıklanması ve sarı kırmızılıların bonservisi elinde olan Hollandalı futbolcu Ryan Babel ile 2+1 yıllık kontrat yapması bekleniyor.

Son dakika haberine göre; Sezon biter bitmez transferi için anlaşma sağlanan Ryan Babel, imza için İstanbul'da!