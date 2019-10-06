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Fatih Terim 5 ismin biletini kesti! İşte Terim'in işaret ettiği o futbolcular

Ligdeki kötü gidişatı devam eden Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim Gençlerbirliği maçının ardından isim vermeden bazı futbolculara tepki gösterdi. Maç sonrası oldukça sinirli olduğu gözlenen Terim'in işaret ettiği isimler de ortaya çıktı. İşte Terim'in biletini kestiği o isimler...

06.10.2019 13:27 - Son Güncelleme: 06.10.2019 13:27
Fatih Terim 5 ismin biletini kesti! İşte Terim'in işaret ettiği o futbolcular

Galatasaray'da Fatih Terim, kötü performans sergilenen Gençlerbirliği maçı sonrası oyuncuları hedef göstermiş "Bu kadar önemsemeyen, ciddi olmayan Galatasaray beklemiyordum. Çok güvendim ve takımımı bozmadım. Belki de acemi, oynamamış ancak daha yürekli çocukları oynatmalıydım." ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Terim 5 ismin biletini kesti! İşte Terim'in işaret ettiği o futbolcular

Tecrübeli çalıştırıcının performansından memnun olmayıp hedef gösterdiği isimler de netleşti.

Fatih Terim 5 ismin biletini kesti! İşte Terim'in işaret ettiği o futbolcular

İşte Terim'i PSG maçında ortaya konan futbol sonrası Başkent'te hayal kırıklığına uğratan futbolcular:

Fatih Terim 5 ismin biletini kesti! İşte Terim'in işaret ettiği o futbolcular

Mariano

Fatih Terim 5 ismin biletini kesti! İşte Terim'in işaret ettiği o futbolcular

Selçuk İnan

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