Fatih Terim 5 ismin biletini kesti! İşte Terim'in işaret ettiği o futbolcular

Galatasaray'da Fatih Terim, kötü performans sergilenen Gençlerbirliği maçı sonrası oyuncuları hedef göstermiş "Bu kadar önemsemeyen, ciddi olmayan Galatasaray beklemiyordum. Çok güvendim ve takımımı bozmadım. Belki de acemi, oynamamış ancak daha yürekli çocukları oynatmalıydım." ifadelerini kullanmıştı.