Fatih Terim 5 ismin biletini kesti! İşte Terim'in işaret ettiği o futbolcular
Ligdeki kötü gidişatı devam eden Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim Gençlerbirliği maçının ardından isim vermeden bazı futbolculara tepki gösterdi. Maç sonrası oldukça sinirli olduğu gözlenen Terim'in işaret ettiği isimler de ortaya çıktı. İşte Terim'in biletini kestiği o isimler...
06.10.2019 13:27
- Son Güncelleme: 06.10.2019 13:27
Galatasaray'da Fatih Terim, kötü performans sergilenen Gençlerbirliği maçı sonrası oyuncuları hedef göstermiş "Bu kadar önemsemeyen, ciddi olmayan Galatasaray beklemiyordum. Çok güvendim ve takımımı bozmadım. Belki de acemi, oynamamış ancak daha yürekli çocukları oynatmalıydım." ifadelerini kullanmıştı.
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