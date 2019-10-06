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Ahmet Çakar, Fatih Terim'in kararını açıkladı! Görevi bırakıyor mu?

Sezona tarihinin en kötü başlangıçlarından biriyle start veren Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında da oldukça silik bir oyun sergileyerek sahadan beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından Fatih Terim'in yaptığı açıklamalar ise karşılaşmanın önüne geçti. Fatih Terim'in açıklamalarını değerlendiren Ahmet Çakar, tecrübeli teknik adamın görevi bırakabileceğini iddia etti.

06.10.2019 11:22 - Son Güncelleme: 06.10.2019 11:22
Ahmet Çakar, Fatih Terim'in kararını açıkladı! Görevi bırakıyor mu?

İşte Ahmet Çakar'ın Galatasaray maçı sonrası yaptığı o açıklama ve Terim için tarihi karar...

Ahmet Çakar, Fatih Terim'in kararını açıkladı! Görevi bırakıyor mu?

Sabah'taki köşe yazısında Galatasaray'ın oynadığı futbolu eleştiren Ahmet Çakar, ilk olarak mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'i de yerden yere vurdu.

Ahmet Çakar, Fatih Terim'in kararını açıkladı! Görevi bırakıyor mu?

'Galatasaray'ın ahı gitmiş vahı kalmış' diyen Çakar, Meler için ise "Sahada son derece tehlikeli, çok çok erken eyyam ve tilkilik sularında yüzen bir hakem vardı"

Ahmet Çakar, Fatih Terim'in kararını açıkladı! Görevi bırakıyor mu?

"Dakika 90; Belhanda, Gençlerbirliği defans oyuncusu tarafından tam topa vururken omzundan çekilip düşürülüyor. Net, tartışmasız, açık bir penaltı..."

Ahmet Çakar, Fatih Terim'in kararını açıkladı! Görevi bırakıyor mu?

"Abartı filan yok. Hakem 'devam' diyor ama ne hikmetse VAR hakeminden en ufak bir uyarı gelmiyor. Kabul edilemez ve düşündürücü."

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