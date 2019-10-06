Ahmet Çakar, Fatih Terim'in kararını açıkladı! Görevi bırakıyor mu?
Sezona tarihinin en kötü başlangıçlarından biriyle start veren Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında da oldukça silik bir oyun sergileyerek sahadan beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından Fatih Terim'in yaptığı açıklamalar ise karşılaşmanın önüne geçti. Fatih Terim'in açıklamalarını değerlendiren Ahmet Çakar, tecrübeli teknik adamın görevi bırakabileceğini iddia etti.
06.10.2019 11:22
- Son Güncelleme: 06.10.2019 11:22
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