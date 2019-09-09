Falcao'nun gelişi olay olmuştu! Şimdiden Süper Lig'i salladı (Süper Lig'e transfer olan futbolcuların FIFA 2019 sıralaması)

Transfer dönemi boyunca Süper Lig'e adeta yıldız yağdı. Başta Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere, Trabzonspor, Beşiktaş ve diğer Süper Lig ekipleri kadrolarını yeni isimlerle güçlendirdi. Bu transferlerin ardından ligin heyecan katsayısı yükselirken, yeni transferlerin FIFA 19 profil kartları da dikkat çekti. Peki listede ilk 5'te kimler var? İşte Süper Lig'e transfer olan futbolcuların FIFA 2019 sıralaması...

09.09.2019 15:17 - Son Güncelleme: 09.09.2019 15:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





