Eto'o Balotelli'yi Fenerbahçe'ye getiriyor

Devre arası bir golcü almak isteyen Fenerbahçe, Eto'o aracılığı ile Balotelli'ye mesaj yolladı. Bu sezon Nice'te istediği performansı veremeyen yıldız ismin "gelirim" mesajı üzerine sarı-lacivertli yönetim harekete geçti.

26 Aralık 2018 Çarşamba, 09:58:18 Güncelleme: 09:59:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





