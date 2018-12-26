Eto'o Balotelli'yi Fenerbahçe'ye getiriyor

Devre arası bir golcü almak isteyen Fenerbahçe, Eto'o aracılığı ile Balotelli'ye mesaj yolladı. Bu sezon Nice'te istediği performansı veremeyen yıldız ismin "gelirim" mesajı üzerine sarı-lacivertli yönetim harekete geçti.

26 Aralık 2018 Çarşamba, 09:58:18 Güncelleme: 09:59:39
Eto'o Balotelli'yi Fenerbahçe'ye getiriyor

Ülkemizde devre arası transfer dönemini iple çeken takımların başında Fenerbahçe geliyor.

Eto'o Balotelli'yi Fenerbahçe'ye getiriyor

Sarı-Lacivertliler ligin ilk yarısında forvet oyuncularından istediği verimi bir türlü alamadı.

Eto'o Balotelli'yi Fenerbahçe'ye getiriyor

Kadrosunda Soldado ve Slimani gibi üst düzey santraforlar bulunan Fenerbahçe'de en fazla gol katkısı Frey'den geldi.

Eto'o Balotelli'yi Fenerbahçe'ye getiriyor

Frey'in 3 golü bulunurken, Slimani 1 gol atabildi. Soldado'nun ise henüz golü yok.

Eto'o Balotelli'yi Fenerbahçe'ye getiriyor

Takıma ara transferde üst düzey bir forvet daha katmak isteyen Fenerbahçe'ye müjdeli haber Samuel Eto'o'dan geldi.

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