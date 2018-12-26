Eto'o Balotelli'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Devre arası bir golcü almak isteyen Fenerbahçe, Eto'o aracılığı ile Balotelli'ye mesaj yolladı. Bu sezon Nice'te istediği performansı veremeyen yıldız ismin "gelirim" mesajı üzerine sarı-lacivertli yönetim harekete geçti.
26 Aralık 2018 Çarşamba, 09:58:18
Güncelleme: 09:59:39
Ülkemizde devre arası transfer dönemini iple çeken takımların başında Fenerbahçe geliyor.
Sarı-Lacivertliler ligin ilk yarısında forvet oyuncularından istediği verimi bir türlü alamadı.
Kadrosunda Soldado ve Slimani gibi üst düzey santraforlar bulunan Fenerbahçe'de en fazla gol katkısı Frey'den geldi.
Frey'in 3 golü bulunurken, Slimani 1 gol atabildi. Soldado'nun ise henüz golü yok.
Takıma ara transferde üst düzey bir forvet daha katmak isteyen Fenerbahçe'ye müjdeli haber Samuel Eto'o'dan geldi.