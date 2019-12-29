Ersun Yanal'dan son dakika sürprizi! İşte Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri
Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe, devreyi galibiyetle kapatmak istiyor. Maç öncesi Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım ve Moses'ın eksiklikleri can sıkarken teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda son dakikada sürpriz bir değişiklik yaparak Gustavo'yu defansa çekmeyi düşündüğü öğrenildi. İşte Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının 11'leri...
SAHAYA 5 EKSİKLE ÇIKACAK
Öte yandan sarı-lacivertli ekip, Çaykur Rizespor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar, Rize deplasmanında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra, geçen hafta derbide sarı kart görerek cezalı duruma düşen Serdar Aziz de Rize'de takımını yalnız bırakacak. Eksiklere karşın galibiyetten başka bir sonuç düşünmeyen Yanal, "Beşiktaş galibiyetinin anlamını yitirmemesi için kazanmaktan başka çaremiz yok" dedi.
ÇAYKUR RiZE iLE 37. RANDEVUDA
Fenerbahçe ile Rize, bugün Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 36 karşılaşmanın 21'ini Fenerbahçe, 7'sini Rize kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi. Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 71 kez havalandırdı, kalesinde ise 37 gole engel olamadı. Geçen sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı, ikinci devre İstanbul'da kazanan taraf 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu.